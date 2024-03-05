عطل فني مفاجئ لـ"فودافون" مصر.. والشبكة تنصح عملاءها بهذا الأمر

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اشتكى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر خلال الساعات القليلة الماضية.





عطل فني لـ"فودافون" مصر



وحسب "اليوم السابع"، فلم يتمكن ملايين المستخدمين من إجراء أو استقبال المكالمات.ونقلت عن الشركة، أن عطلًا أصاب الشبكة وتوقفت الخدمة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، فيما يجرى العمل على حل المشكلة.





الشركة تنصح عملاءها بهذه الإجراءات السريعة



عدد عملاء فودافون مصر يبلغ نحو 47.7 مليون



من ناحيتها، قدمت مؤشرات تشغيل شبكة فودافون، نصيحة سريعة لعملائها في مصر حول مشكلة العطل، مطالبة بتغيير إعدادات شبكة المحمول من الجيل الرابع إلى الجيل الثالث 3G لتسريع وتيرة فاعلية المكالمات الهاتفية ونقل البيانات "الإنترنت" بشكل أسرع في تغطية الشبكة وسرعة منح الأوامر التقنية للشبكة.ويبلغ عدد عملاء فودافون مصر نحو 47.7 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لما أعلنته الشركة في وقت سابق .وتعد شركة فودافون مصر أكبر مشغل محمول في مصر من حيث عدد المشتركين، بإجمالي يتجاوز 45 مليون مشترك، وتوفر خدمات الجيل الرابع لمعظم المشتركين.