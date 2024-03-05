الثلاثاء، 24 شعبان 1445 ، 05 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عطل فني مفاجئ لـ"فودافون" مصر.. والشبكة تنصح عملاءها بهذا الأمر

فودافون
شركة فودافون
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اشتكى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، من تعطل خدمات الاتصال والإنترنت لشبكة فودافون مصر خلال الساعات القليلة الماضية.اضافة اعلان

عطل فني لـ"فودافون" مصر

وحسب "اليوم السابع"، فلم يتمكن ملايين المستخدمين من إجراء أو استقبال المكالمات.
ونقلت عن الشركة، أن عطلًا أصاب الشبكة وتوقفت الخدمة منذ الساعات الأولي من صباح اليوم، فيما يجرى العمل على حل المشكلة.


الشركة تنصح عملاءها بهذه الإجراءات السريعة

من ناحيتها، قدمت مؤشرات تشغيل شبكة فودافون، نصيحة سريعة لعملائها في مصر حول مشكلة العطل، مطالبة بتغيير إعدادات شبكة المحمول من الجيل الرابع إلى الجيل الثالث 3G لتسريع وتيرة فاعلية المكالمات الهاتفية ونقل البيانات "الإنترنت" بشكل أسرع في تغطية الشبكة وسرعة منح الأوامر التقنية للشبكة.

عدد عملاء فودافون مصر  يبلغ نحو 47.7 مليون

ويبلغ عدد عملاء فودافون مصر نحو 47.7 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي، وفقًا لما أعلنته الشركة في وقت سابق .
وتعد شركة فودافون مصر أكبر مشغل محمول في مصر من حيث عدد المشتركين، بإجمالي يتجاوز 45 مليون مشترك، وتوفر خدمات الجيل الرابع لمعظم المشتركين.

اقرأ أيضا

أرامكو تطلق أول نموذج ذكاء اصطناعي توليدي بالعالم في القطاع الصناعي

ميزة جديدة.. طريقة تشغيل الذكاء الاصطناعي دون إنترنت

تحذير.. الرد على الأرقام المجهولة في واتساب يعرضك لهذه الكارثة

مجموعة stc تُطلق هوية صندوق الاستثمار الجريء

احذر من وضعه في الأرز.. كيف يمكنك تجفيف هاتفك؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook