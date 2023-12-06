تفاصيل ابتكار سعودي للتحكم بسرعة المركبة

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قالت مريم الخالدي، الفائزة بجائزة الابتكار في الذكاء الاصطناعي، إنها صممت نظامًا تلقائيًا للتحكم بتسارع المركبة.

وأضافت لفضائية "الإخبارية"، أن مشروعها في التحكم بسرعة السيارة بناءً على يقظة السائق، تحت إشراف أكاديميين ومهندسين، يعمل من خلال قياس استجابة الغدد العرقية في أصابع السائق، لتحديد مدى وعيه أثناء القيادة، وتشغيل النظام الحكم التلقائي. اضافة اعلان





المسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب



وتوجت المملكة بالمرتبة الأولى نظير نيلها أكبر عدد من الميداليات بالمسابقة العالمية للذكاء الاصطناعي للشباب (WAICY) التي شارك فيها 18 ألف طالب وطالبة من 40 دولة في العالم، متفوقة على الولايات المتحدة، والهند، واليونان، وكندا، وسنغافورة.وفاز في المسابقة العالمية التي نظمتها الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بالتعاون مع جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" 18 مشروعًا سعوديًا منها 11 بميداليات ذهبية وفضية وبرونزية و 7 مشاريع بمراكز متقدمة من بين 6039 مشروعًا.بينما حققت الولايات المتحدة 10 ميداليات، والهند واليونان ميداليتين لكل دولة، وكندا وسنغافورة ميدالية واحدة لكل دولة.ومثل المملكة في المسابقة طلاب مراحل التعليم العام: الابتدائي والمتوسط والثانوي من مدارس : مسك، والظهران، ومداك، وكاوست، وأرامكو، والعلا، ونيوم، تنافسوا جميعًا في مسارات المسابقة الثلاثة : AI Showcase ، و AI-Generated Art ، و AI LARGE LANGUAGE MODEL .