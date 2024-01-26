الجمعة، 14 رجب 1445 ، 26 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بنسبة 45%.. الاستراتيجية الوطنية تحقق الاكتفاء الذاتي في صناعة المستلزمات الطبية

images
الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشفت نائب رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية لقطاع الصحة د. بتول باز، أن الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة المستلزمات الطبية بنسبة 45%.اضافة اعلان

تحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة المستلزمات الطبية

وأوضحت في تصريحات لـ "الإخبارية"، أن جائحة كورونا وما حدث فيها أبرزت دور قطاع التنمية الحيوية لتحقيق الاستدامة والاكتفاء الذاتي في العلاجات وتصنيع اللقاحات.
وأضافت أن المملكة عملت من خلال التنمية الحيوية، توفي  الاحتياجات الأساسية المكملة لعوامل الرعاية الصحية.

ولي العهد يطلق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية

يأتي هذا في وقت أطلق فيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كدولة رائدة في القطاع، وستركز الاستراتيجية على تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة؛ مما سيسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
 ويهدف إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية لمعالجة التحديات واغتنام الفرص في قطاعٍ سريع النمو.

 الاستراتيجية خارطة طريق شاملة

 وتمثل هذه الاستراتيجية خارطة طريق شاملة لتصبح المملكة مركزًا عالميًا للتقنية الحيوية بحلول عام 2040م، كما سيوفر قطاع التقنية الحيوية الواعد فرصًا كبيرة لتعزيز صحة وجودة حياة المواطنين، وتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
 ويُعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية،

 تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية

 وتتطلع المملكة من خلال الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية إلى تحقيق الريادة في قطاع التقنية الحيوية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحلول عام 2030، والريادة على المستوى الدولي بحلول عام 2040.
وتستهدف الاستراتيجية بحلول عام 2040 كذلك أن يسهم القطاع بنسبة 3% في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بإجمالي أثر كلي يبلغ 130 مليار ريال، بالإضافة إلى توفير آلاف الفرص والوظائف النوعية.


اقرأ أيضا

أدوات تساعدك في اكتشاف محتوى الذكاء الاصطناعي المزيف

خبراء يكشفون عن كلمات المرور الأكثر عرضة للاختراق في 2024

لمنافسة "يوتيوب".. "تيك توك" تسمح بالفيديوهات الطويلة

مايكروسوفت تطلق تحديثًا ضخمًا لـ "ويندوز 11" في هذا التوقيت

ميزة جديدة في هواتف "أبل" تحمي جهازك وبطاقاتك البنكية من السرقة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الآيفون
7:58 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

طريقة حل مشكلة الصوت في الآيفون بعد آخر تحديث

هاكرز
4:52 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

تسريب أكثر من 26 مليار حساب عبر الإنترنت.. كيف تكتشف اختراق بياناتك؟

كيف-تربح-من-الفيس-بوك-100-دولار-يوميا-في-عام-2021
4:16 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"لا أستطيع أن أصدق أنه رحل".. تحذير مستخدمي فيسبوك من أحدث عملية احتيال

شركة ضوئيات
1:46 م الثلاثاء، 23 يناير 2024

"العوين": جميع مكونات البنية التحتية للاتصالات صناعة وطنية (فيديو)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

ضباب - شبوره - الطقس
10:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار وضباب وشبورة على الرياض وعدة مناطق حتى الصباح

تنزيل
8:34 م الجمعة، 26 يناير 2024

المملكة ترحب بقرار محكمة العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية في غزة

الضمان الاجتماعي
7:29 م الجمعة، 26 يناير 2024

خطوات الاعتراض على أهلية الضمان الاجتماعي

حساب مواطن
7:22 م الجمعة، 26 يناير 2024

تنبيه عاجل من حساب المواطن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

العالم فى اسبوع
6:02 م الجمعة، 26 يناير 2024

عاجل.. العالم في أسبوع.. عطلة العيدين للموظفين الحكوميين وخدمات تعليمية لمستفيدي الضمان

صندوق الاستثمارات العامة1
5:52 م الجمعة، 26 يناير 2024

"الاستثمارات العامة" يعلن إتمام تسعير طرح سندات بقيمة 5 مليارات دولار