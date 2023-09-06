الخميس، 22 صفر 1445 ، 07 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني اليوم، عن بدء التقديم على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم في التعليم والتدريب الإلكتروني؛ لتأهيل وتمكين ممارسي التعليم والتدريب الإلكتروني، من خلال منحهم شهادات احترافية متخصصة تسهم في تجويد مسارهم العلمي والمهني بما يلبي المتطلبات المتسارعة والمتجددة في القطاع.اضافة اعلان
 ويتيح المركز التسجيل في 3 شهادات مهنية احترافية للمستوى المتقدم حتى يوم الخميس 2 نوفمبر 2023، حيث سيقام لكل منها اختبار متخصص في 26 مقرًا بمختلف مناطق المملكة، وذلك بالتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للقياس "قياس"، وبدعم كامل من صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" وفق اشتراطات وضوابط الصندوق.
 وتنقسم الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم إلى الشهادة الاحترافية في تقديم التعليم والتدريب الإلكتروني (OTT) والتي تستهدف المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين، ومقدمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والشهادة الاحترافية في تصميم خبرات التعليم الإلكتروني (eLXD) ، التي تستهدف مصممي الحقائب التدريبية، ومصممي خبرات التعليم الإلكتروني، والمصممين التعليميين، ومصممي المحتوى الإلكتروني، والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس، والمدربين الممارسين للتصميم التعليمي، والشهادة الاحترافية في ضبط جودة التعليم الإلكتروني (eLQA) التي تستهدف الأفراد العاملين على ضبط جودة التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين على برامج التعليم الإلكتروني، ومحكمي برامج التعليم والتدريب الإلكتروني، والمشرفين التربويين ومديري ووكلاء المدارس.
 يذكر أن الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم تسري صلاحيتها لمدة 4 سنوات من تاريخ إصدارها، وقد تم إطلاقها بنسختها السابقة بتاريخ 13 أغسطس 2022م، وأقيمت اختباراتها في كافة مناطق المملكة الإدارية، وشهدت حضور أكثر من 1900 متقدم من الجنسين، من مختلف القطاعات التعليمية، إذ بلغ إجمالي الحاصلين على الشهادات المهنية الاحترافية في التعليم والتدريب الإلكتروني 1435 مجتازًا بمعدل 72% من المختبرين.
 تأتي هذه الشهادات وفق أحدث المعايير والضوابط، لتمكين وتأهيل الحاصلين عليها من مزاولة مهنة التعليم والتدريب الإلكتروني بكفاءة وموثوقية، وفق أفضل وأحدث الممارسات في المجال، بما يسهم في تحسين معارفهم وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، وصولًا إلى تحقيق التميز في الأداء ورفع الجودة التعليمية، تحقيقًا لمستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية ضمن برامج رؤية المملكة 2030.
 ويمكن لكافة الأفراد الراغبين بالحصول على الشهادات المهنية الاحترافية للمستوى المتقدم، ممن تنطبق عليهم متطلبات الأهلية للشهادة، التسجيل عبر الموقع الإلكتروني pc.nelc.gov.sa، وللاستفسار يمكن التواصل عبر القنوات الرسمية، من خلال الرقم الموحد (920015991) أو البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

أندرويد
2:06 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

4 مزايا جديدة قادمة لمستخدمي أنظمة أندرويد

ميتا - فيسبوك
4:29 ص الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذه الأسباب.. "ميتا" توقف خاصية "فيسبوك نيوز" في بعض الدول الأوروبية

IMG-20230905-WA0020
8:59 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

خطوة غير مسبوقة من "إكس" تجاه أصحاب المحتوى المحترفين

إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023
4:59 م الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

إطلاق تحدي إنترنت الأشياء 2023

اقرأ أيضا

قبل الكشف عنه رسميًا.. في تلك الحالات لايجب أن تشتري "آيفون 15"

كيف تعالج بطء هاتف آيفون في 5 خطوات؟

انتبه.. خطأ قد يؤدي إلى حذف جميع صورك على "آي كلاود".. كيف تتجنبه؟

"إكس" تشهد طفرة غير مسبوقة في مشاهدات مقاطع الفيديو

تعرف على مواصفات ساعة آبل 9 وألترا 2

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

آيفون
3:39 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

لن تتخيل استخداماتها.. سر الدائرة السوداء الغامضة في هاتف "آيفون"!

هاتف سامسونج Galaxy A25
2:34 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

الهاتف الذي ينتظره الملايين.. كل ما تريد معرفته عن آيفون 15؟

فيسبوك وجوجل
12:38 م الإثنين، 04 سبتمبر 2023

تعرف على مخاطر الاشتراك في مواقع جديدة بحسابات فيسبوك وجوجل

شتاء المملكة
9:06 ص الإثنين، 04 سبتمبر 2023

حرارة الصيف أنجبت شعراء في حب غريمه

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أمطار المملكة 7
4:49 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

"الأرصاد" يتوقع هطول أمطار على مكة و3 مناطق ورياح متربة بمعظم المملكة

الفواكه
3:47 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

دولة عربية وحيدة ضمن قائمة الأفضل عالميًا في إنتاج الفواكه

منصة مساند
1:33 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

توضيح من منصة مساند بشأن مدة صلاحية تأشيرة استقدام العمالة المنزلية

مواقيت الصلاة
12:50 ص الخميس، 07 سبتمبر 2023

الخميس 22 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

اسعاف
11:56 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

"ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما".. مثلية عُمانية تنهي حياتها بطريقة مروعة

إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة
9:08 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

لهذا السبب.. إغلاق طريق جدة - المدينة المنورة