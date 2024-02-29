الكشف عن أسرع طريقة للطباعة ثلاثية الأبعاد لعيون اصطناعية

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تمكن فريق من الباحثين، من اكتشاف طريقة أسرع وأسهل للطباعة ثلاثية الأبعاد لعيون اصطناعية أكثر واقعية.





أسرع طريقة للطباعة ثلاثية الأبعاد لعيون اصطناعية



طباعة العين الاصطناعية المصنوعة



مدة عملية التصنيع الحالية للعيون المخصصة



وأوضح الباحثون في معهد Fraunhofer لأبحاث رسومات الكمبيوتر IGD في ألمانيا، أن العيون المبتكرة تتميز بمظهر طبيعي أفضل، مقارنة بالطرق الحالية لتطوير العيون الاصطناعية.وحسب "روسيا اليوم"، فقد أعلن قائد فريق البحث يوهان راينهارد، أنه تمكن مع زملائه من اكتشاف عملية رقمية لإنتاج عيون اصطناعية تناسب تجاويف عيون 10 مرضى خضعوا للدراسة، لتشكيل العين الاصطناعية تلقائيا بحيث تناسب تجويف العين.وأضاف أن طباعة العين الاصطناعية المصنوعة من مواد متعددة بالألوان الكاملة، تستغرق حوالي 90 دقيقة فقط، أو حوالي 20 ساعة لطباعة 100 عين اصطناعية في وقت واحد.وتمكن الباحثون من محاكاة لون عين كل المريض، ولا سيما لون وحجم وبنية القزحية، ومظهر الطبقة الخارجية البيضاء لمقلة العين.وبالرغم من أن عملية التصنيع الحالية للعيون المخصصة تستغرق وقتًا طويلاً وتتطلب عمالة يدوية ماهرة للغاية، فإن ما يقارب ثمانية ملايين شخص حول العالم يضعون عينا صناعية.ويمكن أن تستغرق هذه العملية أكثر من ثماني ساعات من العمل، وتنتج عيونا صناعية متفاوتة الجودة، وفقًا للباحثين.