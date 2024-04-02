السبب صادم.. جوجل تحذف بيانات وضع التصفح المتخفي لـ 136 مليون مستخدم

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أعلنت شركة جوجل، أنها وافقت على حذف مليارات سجلات تصفح الويب التي جمعتها عندما كان المستخدمون يستخدمون وضع التصفح المتخفي في متصفح كروم.





جوجل تحذف بيانات وضع التصفح المتخفي



وحسب البوابة العربية للأخبار التقنية، فقد أوضحت الشركة أن ذلك تم من أجل تسوية دعوى قضائية بكاليفورنيا الأمريكية تدعي أنها تتبعت سرًا استخدام الإنترنت للأشخاص الذين استخدموا وضع التصفح المتخفي.وأكدت أن التسوية المقترحة في القضية تفرض أيضًا إفصاحًا أكبر من الشركة بخصوص كيفية جمع المعلومات في وضع التصفح المتخفي ووضع قيود على جمع البيانات في المستقبل.





التسوية تنطبق على 136 مليون مستخدم



ضرورة معالجة البيانات في وضع التصفح



وبينت أنه إذا وافق قاض فيدرالي في كاليفورنيا على هذه التسوية، فإنه من الممكن أن تنطبق على 136 مليون مستخدم لمتصفح جوجل.يأتي هذا في وقت تحتاج فيه "جوجل" إلى معالجة البيانات التي جمعتها في وضع التصفح المتخفي في شهر ديسمبر 2023 وما قبله، ويجب إلغاء تحديد هوية أي بيانات لم تحذفها كليًا.ولمنع تتبع عملاقة البحث للمستخدمين عبر مواقع الويب الخارجية أثناء التصفح المتخفي، وافقت جوجل على السماح للمستخدمين بحظر ملفات تعريف ارتباط الجهات الخارجية افتراضيًا.ووفقًا لشروط التسوية، فإنه لا يزال بإمكان الأفراد تقديم مطالبات بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بالمستخدمين.