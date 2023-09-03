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اغلقها فورا .. ميزة في سناب شات تعرض خصوصيتك للخطر

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تطبيق سناب شات
أ أ
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كشف المختص التقني سالم الحربي عن ثغرة في تطبيق "سناب شات" تعرض صاحب الهاتف للاختراق والحصول على معلوماته.

الاحتفاظ باللقطات:


وأوضح "الحربي" في مقطع فيديو، أن هذه الميزة هي الاحتفاظ باللقطات أثناء الدردشة، لافتا إلى أنه ينصح بشدة أن يتم إغلاق هذه الميزة.

وأضاف أن السماح بتشغيل هذه الخاصية يعني أن الطرف الآخر يمكن أن يشاهدك وبالتالي تعرض خصوصيتك للاختراق.

طريقة للخداع والغش:


في وقت سابق، حذر المختص التقني سالم الحربي من طريقة جديدة يلجأ إليها بعض المحتلين لسرقة الأموال من حسابات الأشخاص.

وقال الحربي إنه تلقى رسال من أحد الأشخاص يخبره بأن شخصا آخر أنشأ متجرا الكترونيا يبيع فيه منتجات ولكن بمجرد وضع معلومات البطاقة تم سحب الأموال من حسابه.

وأوضح أنه يجب الحذر من تلك الطرق الحديثة في النصب والاحتيال، مضيفا: حذرو غيركم يسحبون منكم مبالغ وخصوصاً الآن آيفون 15 على الأبواب.

نصيحة أخرى:


في وقت سابق، قدم "الحربي" نصيحة إلى المواطنين من أجل تفادي الأخطاء العشوائية التي تعرض حسابهم  للسرقة عبر منصة أبشر،

ونصح بعدم نشر أي أرقام خاصة بحسابات المستخدمين عبر أبشر لأن ذلك يعرضها للسرقة.

وأضاف أن المواطنين عليهم ألا يعطوا أكواد أبشر لأحد مهما كانت الأسباب والدوافع، لأن ذلك يعني أنك قد تفقد حسابك، واستدل بأحد الأشخاص والذي أبلغ عن سرقة حسابه لمجرد أنه أعطى تفاصيل بسيطة خاصة به لآخر


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