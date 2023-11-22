هل يمكن السفر لدول الخليج باستمارة التطبيق؟ توضيح مهم من الزكاة

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أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أهمية سريان مفعول رخصة سير المركبة ورخصة القيادة في حال الرغبة للسفر لدول لخليج.





السفر لدول الخليج اضافة اعلان



صلاحية الجواز عند السفر



خطوات تجديد جوازات السفر



قطع غيار السيارات المستعملة



استيراد قطع الغيار



مخالفات مرورية:



السفر للكويت:



تأشيرة خروج وعودة:



تغيير الصورة:



سداد الرسوم:



قنوات

السفر بالهوية الوطنية:



آلية تجديد جواز السفر:



إصدار الجواز



جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها الرسمي اسأل الزكاة والضريبة والجمارك، على سؤال مغرد استفسر بشأن مدى إمكانية السفر لدولة خليجية من خلال الاستمارة بالتطبيق.وأجابت الهيئة، بقولها: "عزيزي العميل، يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو توفر تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة عند العبور من المنفذ الجمركي.".في سياق ذي صلة، أصدرت المديرية العامة للجوازات، توضيحًا مهمًا بشأن صلاحية الجواز عند السفر للخارج.وأوضح حساب خدمة العملاء على منصة "إكس"، أن التعليمات تشترط أن تكون صلاحية الجواز لا تقل عن 3 أشهر عند السفر للدول العربية، و6 أشهر لباقي الدول المسموح السفر إليها.إتاحة تسلّم جواز السفر بعد تجديده إلكترونيًافي الوقت نفسه، أتاحت المديرية، خدمة تسلّم وتفعيل جوازات سفر المواطنين عبر زيارة أحد فروعها بعد تجديده إلكترونيًا.وأكدت أنه يُشترط إحضار الجواز القديم لفحصه، مع إمكانية الفحص والتفعيل من خلال المنافذ الدولية عند السفر.وبينت أنه بإمكان الراغبين في تجديد جوازات سفرهم تسجيل الدخول لمنصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" وتحديد خيار تسلّم الجواز عبر الناقل البريدي، أو الاختيار من قائمة فروع الجوازات المتوافرة في المنصة ومراجعتها حضوريًا ودون موعد مسبق.طريقة تسلم الجوازوأشارت "الجوازات" إلى أن تسلّم جوازات السفر في حال الإصدار الجديد سيكون من خلال الناقل البريدي فقط دون اشتراط التفعيل، مشددة على أهمية المحافظة عليها وعدم رهنها أو إتلافها أو فقدها.كذلك تفاعل حساب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مع سؤال أحد المواطنين حول إلزامية وجود فحص جديد للسيارة في حال أراد السفر لدولة قطر.وجاء رد الحساب على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، كالتالي : " يلزم أن تكون رخصة سير المركبة ورخصة القيادة سارية المفعول، وأن يكون قائد المركبة هو مالكها أو وجود تفويض خارجي ساري المفعول من مالك المركبة إلى قائد المركبة، كما أن انتهاء الفحص الدوري للمركبة لا يمنع من السفر".وكانت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أكدت على أنه يُسمح باستيراد قطع السيارات المستعملة الرئيسة “ناقل الحركة، الأبدان الخارجية، الدفرنس، الماكينة”.وقالت الهيئة إن الإستيراد يتم وفق الشروط التالية: أن تكون مصندقة ونظيفة وخالية من الشحوم والزيوت، إضافة إلى إرفاق شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة.جاء ذلك على صفحة الهيئة الرسمية في منصة “إكس”، ردًا على استفسار مواطن قال فيه”بالنسبة لاستيراد قطع الغيار المستخدمه، ما هو المقصود بالهيكل بشكل مفصل.وقال هل يشمل أجزاء البدي مثل الصدام والأنوار والشبك والرفارف والمراوح؟”.ونصحت الهيئة من يريد معرفة الإجراءات والرسوم للسلعة المستوردة تصفح التعريفة الجمركية المتكملة.تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المواطنين بشأن وجود مخالفات مرورية عليه ومدى إمكانية السفر من عدمه.وقال المواطن: "أنا علي مخالفات مرورية وأبغا أسافر هل يجب تسديدها قبل السفر؟".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: " المخالفات لا تمنع المواطن من السفر".في وقت سابق، تفاعلت إدارة الجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية السفر إلى الكويت بجواز السفر أو بهوية المواطن.وتساءل المواطن عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس": هل السفر للكويت بجواز أو بهوية للمواطن السعودي ؟وردا على ذلك، قالت الجوازات: "مكنك السفر بالهوية الوطنية مع مراعاة ألا تقل صلاحيتها عن 3 أشهر عند السفر لدول مجلس التعاون لدول الخليج".في وقت سابق، تفاعلت الجوازات مع سؤال مستفيدة بشأن انتهاء مدة تأشيرة الخروج والعودة الخاصة بالعاملة المنزلية وهي خارج المملكة.وقالت المستفيدة: "أنا عندي عاملة سويت لها تأشيرة خروج وعودة وانتهت وهي برا المملكة وجددت التأشيرة من جديد هل أحجز للعامل وأخليه يجي ولا باقي أي شيء ثاني علما بأني جددت الإقامة".وردا على ذلك، أضافت الجوازات: "بإمكانك تمديد تأشيرة الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة إلكترونياً بعد سداد الرسوم عبر خدمة سداد من خلال منصة أبشر أو مقيم لصاحب العمل".كما تفاعلت "الجوازات" مع سؤال أحد المستفيدين بشأن تغيير الصورة في جواز السفر ومدى إمكانية تغييرها عبر "أبشر".وقال المغرد في سؤاله: "السلام عليكم أنا بجدد جواز وأريد تغيير الصورة، هل يمكنني تغييرها عن طريق أبشر ولا كييف الطريقة؟".وردا على ذلك، قالت الجوازات: "عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى التواصل مع وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك".كذلك كشفت الجوازات عن طريقة سداد رسوم جواز السفر بشكل إلكتروني عبر منصة "أبشر"⁩ من خلال خدمة المدفوعات الحكومية.وأضافت: "تتيح الخدمة للمواطن إمكانية سداد رسوم إصدار أو تجديد الجواز من خلال منصة أبشر إضافة إلىالسداد البنكية الأخرى".في وقت سابق، أكدت المديرية العامة للجوازات على إمكانية السفر بالهوية الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي، شرط أن تكون صلاحية الهوية أكثر من ثلاثة أشهر دون النظر إلى صلاحية جواز السفر.جاء ذلك على صفحة الجوازات الرسمية في "إكس" ردًا على استفسار مواطن جاء فيه: هل أستطيع دخول الكويت ببطاقة الأحوال، لأن جوز سفري منتهى؟- الدخول لمنصة أبشر- تسديد الرسوم من المدفوعات الحكومية- اختيار خدمات من خدماتي- الجوازات- تجديد الجواز الإلكتروني- طلب تجديد الجواز تحديد مدة الجواز- الموافقة على الشروط والأحكام- اختيار عنوان تسليم الجواز- الإقرار بصحة المعلومات المسجلة- سداد رسوم إيصال الجواز.وأوضحت الجوازات، أنه بعد تنفيذ العملية يتعين على المستفيد مراجعة أقرب فرع للجوازات بدون موعد مسبق وذلك لفحص الجواز السابق