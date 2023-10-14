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صحيفة تواصل الالكترونية

نصائح مهمة لتقليل تشتت الطلاب داخل المدارس

الطلاب في إحدى الفصول الدراسية
طلاب
أ أ
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مع استمرار الطلاب في دراستهم، قد يجد البعض صعوبة في التعلم نتيجة للعديد من المؤثرات والمشتتات الأخرى داخل المدارس.

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وهناك العديد من النصائح التي يمكن اتباعها لمنع تشتت الطلاب داخل الفصول وضمان حصولهم على أفضل استفادة ممكنة من الحصص الدراسية.

تلك النصائح قد تكون متعلقة بطريقة التدريس أو بالتغذية أو بمحفزات إضافية تساعدهم على التفكير الجيد والإيجابي.

أبرز النصائح:


وفيما يلي أبرز النصائح للطلاب لضمان تركيزهم.

1- يجب أن يحرص الطفل على الجلوس في الصفوف الأمامية خاصة الذي يعاني من التشتت وضعف الانتباه.

2- بقدر الإمكان يجب أن يكون طفل التشتت فى فصل به عدد تلاميذ قليل. 

3ـ يجب أن يجلس الطفل متشتت الانتباه بعيدا عن الأبواب والشبابيك داخل الفصل  لمنع لتقليل تشتته الذهني وزيادة تركيزه. 

4ـ أن يقوم المعلم بإعطاء الأوامر والطلبات للطفل بشكل مباشر" احضر كراسة الواجب من الشنطة".

5ـ اهتمام الأبوين عند المذاكرة بإعطاء الطفل أوامر مباشرة وبسيطة " اختر الكلمه واكتبها" على سبيل المثال، لا توجه له أوامر مبهمة أو طويلة. 

6ـ اهتم باعطاءه وقت للراحة بين الحين والآخر لأنه يمل سريعا من المذاكرة. 

7ـ في المواد التى تحتاج إلى الحفظ اجعله يتحرك أو يلعب ويرددها أثناء اللعب، طريقه جديدة كي لا يمل المذاكرة. 

8ـ تقسيم مهامه وواجباته إلى فقرات صغيرة وأوقات قليلة، لا متصلة، حتى لا يمل سريعا ويتمكن من التحصيل. 

9ـ تكرار المعلومات على اذنيه، واجعله يكررها وراءك .

10ـ لا تستخدم القسوة أو الشدة معه كي يقوم بالتحصيل ، فهذا من شأنه أن يقلل من تحصيله.

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