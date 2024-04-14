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صحيفة تواصل الالكترونية

مستشار تربوي: ابتعدوا عن هذه الأمور مع أبنائكم قبل العودة للدراسة (فيديو)

ابني يكره الذهاب للمدرسة
تهيئة الأبناء للعودة إلى المدرسة تتطب الابتعاد عن أسلوب الضغط
أ أ
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حث المستشار التربوي فهد القحطاني، الآباء على خلق حوار محفز مع الأبناء لتهيئتهم للعودة إلى الدراسة دون أجواء سلبية.
وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "من الأمور المهمة جدًا الحوار والنقاش بين الأب والأم والأسرة بشكل عام في مسألة كيفية تهيئة أبنائهم" للعودة إلى الدراسة.

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أسلوب الضغط والتهديد والحرمان

وحذر من أسلوب الضغط والتهديد والحرمان؛ مثل سحب الأجهزة وقطع الإنترنت عنهم، داعيًا إلى عقد جلسة نقاش معهم تشمل:
- الاستعداد لوقت النوم.
- الاستعداد للدراسة.
- الاستعداد للالتقاء بالأصدقاء.
- تفقد بعض متطلبات المستلزمات المدرسية.
- تهيئة الحقيبة المدرسية.
لكن المستشار التربوي حذر في النهاية من الفرض بالقوة والتهديد، وفرض النوم المبكر، ووضع جدول جديد، واللجوء إلى التدرج، وتعزيز الحوار مع الأبناء.
 

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