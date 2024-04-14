مستشار تربوي: ابتعدوا عن هذه الأمور مع أبنائكم قبل العودة للدراسة (فيديو)

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حث المستشار التربوي فهد القحطاني، الآباء على خلق حوار محفز مع الأبناء لتهيئتهم للعودة إلى الدراسة دون أجواء سلبية.

وأضاف في تصريحات إلى فضائية "الإخبارية": "من الأمور المهمة جدًا الحوار والنقاش بين الأب والأم والأسرة بشكل عام في مسألة كيفية تهيئة أبنائهم" للعودة إلى الدراسة.





أسلوب الضغط والتهديد والحرمان



وحذر من أسلوب الضغط والتهديد والحرمان؛ مثل سحب الأجهزة وقطع الإنترنت عنهم، داعيًا إلى عقد جلسة نقاش معهم تشمل:- الاستعداد لوقت النوم.- الاستعداد للدراسة.- الاستعداد للالتقاء بالأصدقاء.- تفقد بعض متطلبات المستلزمات المدرسية.- تهيئة الحقيبة المدرسية.لكن المستشار التربوي حذر في النهاية من الفرض بالقوة والتهديد، وفرض النوم المبكر، ووضع جدول جديد، واللجوء إلى التدرج، وتعزيز الحوار مع الأبناء.