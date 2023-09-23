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صحيفة تواصل الالكترونية

لا تحبس دموعك بعد اليوم . . فوائد لا تصدق عن البكاء

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البكاء
أ أ
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كشف علماء النفس أن البكاء له العديد من الفوائد للجسم، حيث إن كبته يرتبط غالبا بمشاكل نفسية ومضاعفات صحية.

فوائد البكاء:اضافة اعلان


وقالت ناتالي داتيلو، اختصاصية علم النفس الإكلينيكي في مستشفى بريغهام والنساء في بوسطن،إن هناك العديد من الفوائد للبكاء وهي ما يلي:

1- آلية مهمة للتكيّف، فهي وسيلة للتعبير عن المشاعر المضطربة والقوية للوصول الى مرحلة الاتزان العاطفي.
2- تقليل التوتر عن طريق تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي، الذي يتحكّم بقدرة الجسم على الاسترخاء.
3- يزيد التقارب والترابط الاجتماعي، لأنه فعل متشابه بين جميع البشر. لذا، عدم بكاء الشخص من دلالات عدم ارتباطه واختلافه عن الآخرين.
4- إشارة إلى الحاجة للحصول على الدعم العاطفي والترابط.
5- اعتبرت دراسات عدة أن سهولة تعبير النساء عن المشاعر والتفريغ العاطفي عبر البكاء من مسببات تمتعهن باتزان نفسي أكبر، وزيادة أعمارهن عموماً مقارنة بالرجال.

حبس الدموع وكبت المشاعر:


وأشارت إلى أن حبس الدموع وكبت المشاعر المؤلمة يثبطان القدرة على الشعور بكل المشاعر (التنميل العاطفي)، مما يبرر برود مشاعر الرجل في المواقف المضحكة كما في المبكية.

وأضافت أن ذلك يسبب تراكماً للطاقة السلبية وهرمونات التوتر والكورتيزول بشكل خاص ويعرف أن زيادة هذه الهرمونات في الجسد تقترن بمشاكل صحية عديدة، مثل تكرار الشد العضلي، اضطراب عملية الإخراج والهضم، مشاكل مزاجية واضطرابات النوم والمزاج والوزن، إضافة إلى مضاعفات صحية أكثر تعقيداً وخطراً.

النساء يبكين أكثير من الرجال:


وأوضحت الدراسة أن النساء يبكين أكثر من الرجال، وبما يعادل نحو ضعفين إلى 5 أضعاف أثناء المرور بالصعوبات العاطفية والنفسية. وقد يكون هذا بسبب حقيقة أن الرجال مهيؤون ثقافياً لحبس دموعهم، ولأن هرمون التستوستيرون يمنعهم من البكاء.

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