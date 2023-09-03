فوائد مذهلة.. لن تصدق ما يفعله "الأرز البني" في محاربة الأمراض

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يعتبر الأرز من المكونات الأساسية في المطبخ العربي، إلا أن الأرزّ الأبيض يخسر الكثير من فوائده خلال عملية إنتاجه وتصنيعه.

فوائد الأرز البني:

و ينصح خبراء في التغذية، باستبداله بالأرز البني لفوائده العديدة، والتي تحارب أمرضا كثيرة،بحسب ما ذكره موقع " ويب طب"، ومن أهمها:1-تعزيز جهاز المناعة: تحتوي قشور الأرز البني والحبوب الكاملة على الكمية الأكبر من الفيتامينات والمعادن، في حين أنّ الفيتامينات والمعادن يعتبران غذاء الجهاز المناعي، ومن هنا ينتج أنّ تناول الحبوب الكاملة بتواصل والمحافظة عليها في حميتك الغذائية يساهم في وقايتك من الأمراض اليوميّة ويحصّنك منها.6- المحافظة على العظام وصحّتها: يحتوي الأرز البني على كمّية كبيرة من معدن المغنيسيوم، حيث يحتوي كأسًا واحدًا من الأرز على 21% من قيمة المغنيسيوم التي يحتاجها الجسم يوميًا، والمغنيسيوم بالإضافة إلى فيتامين د والكالسيوم يمكن اعتبارهم أساس صحّة العظام.3- تنظيم عمل الأمعاء: الألياف الموجودة في الأرز البني تنشّط حركة الأمعاء وتنظّمها جيّدًا، الأمر الذي يقي الإنسان من الإصابة بالأمساك وكذلك الأمر بالبواسير.4- تدعيم صحة الأعصاب : تعمل فيتامينات "ب" الموجودة في الأرز البني على المحافظة على أداء سلس للدّماغ وللجهاز العصبي، حيث إنها تساعد في تسريع عملية التمثيل الغذائي في الدماغ، بالإضافة إلى ذلك فإنّ للبوتاسيوم والكالسيوم دورًا في الحفاظ على صحّة الأعصاب والخلايا العضلية.5- نمو سليم للأطفال: يعتبر المرشّح الأول للتغذية الصحية طفلك، فهو يساهم في نموّه سريعًا بالإضافة إلى أنه يمنع إسهال الرّضع ويحسّن من امتصاص الغذاء.6- محاربة الكولسترول السييء وأمراض القلب: تعتبر الألياف الموجودة في الأرز البني والحبوب الكاملة ككل من العوامل المحاربة والمانعة لتصلّب الشّرايين وانسدادها.7- يحمي الجسم من السرطان: النظام الغذائي الذي يحتوي على الأرز البني والحبوب الكاملة غنيّ بالألياف، لذا فهو مهم ومفيد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات: كسرطان القولون، والثّدي وسرطان الدم، ويرجع ذلك إلى مضادات الأكسدة الموجودة بالألياف التي تحارب الجذور الحرّة وتساعد الجسم في التخلص من السموم الناتجة عن تجدد الخلايا.