شاهد.. شابان يسقطان من أعلى الجبل أثناء لعب الكرة بجازان وهذا ما حدث لهما

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وثق مقطع فيديو، لحظة سقوط شابين من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم.
وأفاد مراسل فضائية "الإخبارية"، بأن الشابين يتمتعان بصحة جيدة، ولا إصابات جراء سقوطهما.
يشار إلى أن المنطقة تتسم بصعوبة ووعورة التضاريس، مما يجعل من كرة القدم هواية محفوفة بالمخاطر.
مراسل الإخبارية زاهر المالكي حول سقوط شخصين من جبل في الداير بني مالك بجازان أثناء لعبهما كرة القدم:— الإخبارية - آخر الأخبار (@EKHNEWS) September 10, 2023
الشابان يتمتعان بصحة جيدة، ولا إصابات جراء سقوطهم#الإخبارية pic.twitter.com/ZF4iz7MqcK