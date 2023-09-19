دولة مهددة بالاختفاء.. هذا ما سيفعله سكانها!

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يعتزم سكان إحدى دول المحيط الهادئ المهددة بالاختفاء بسبب التغيرات المناخية، اتخاذ خطوة غريبة من نوعها للإبقاء على دولتهم حتى لو لم يكن لها وجود في الواقع. اضافة اعلان

وتقع دولة توفالو تقع على جزر بولينيزيا المرجانية في المحيط الهادئ، ويسكنها 12000 نسمة.

وتبلغ مساحة الجزر الأربع التي تشملها الدولة 25 كيلومترا مربعًا. وتغرق البلاد تدريجيًا وتختفي تحت الماء بسبب ارتفاع منسوب المحيط المائي العالمي.





نسخة رقمية من البلاد



لكن سكان الدولة أعلنوا عن رغبتهم في إعداد نسخة رقمية من البلاد، من أجل أن تستمر في الوجود حتى لو اختفت جزرها تحت ماء المحيط، وفق ما أفادت صحيفة "RNZ".وقال وزير الخارجية السابق للبلاد، سيمون كوفي، إن "مثل هذا البند قد ظهر في دستور الدولة، أو بالأحرى فإن توفالو ستبقى إلى الأبد، على الرغم من احتمال فقدان أراضيها المادية".ووصف كوفي، توفالو بأنها أول دولة في العالم تُعرف نفسها بهذه الطريقة. وأضاف أن هذه الصياغة للقضية تعكس ثقافة الشعب وتاريخه وروحه.وعبر الوزير السابق: "إنه جزء من هويتنا، ونحن نريد أن يستمر ذلك".