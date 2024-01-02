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الطريقة السليمة لغرس فسائل النخيل المشتولة

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زراعة النخيل
أ أ
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كشف المهندس راشد العصيمي عن الطريقة السليمة لغرس فسائل النخيل المشتولة في مراكن بلاستيكية، محذرا من الطريقة الخاطئة في التعامل معها.

خطوات بسيطة لنقل الفسيلة دون تأثرها:اضافة اعلان


وأوضح أنه يتم  أولا قص الجزء السفلي ونقله إلى الجورة بعد تهيئتها ثم يتم دفن السطل مع قص جزء بسيط منه..

وأضاف: "بعد ذلك يتم سحب السطل بحيث لا تتأثر الفسيلة ويصلح الحوض ثم يتم ريه".

في وقت سابق، نصح أحد المختصين بعدم إجراء حفر عميق حول النخلة ما قد يؤدي إلى موت جذورها.

الأخطاء الشائعة عند تسميد النخلة:


وقال إن الأخطاء الشائعة عند تسميد النخيل هو إجراء حفر عميق حول النخلة ما يؤدي لقطع الجذور  المحيطة بها ما يعمل على ضعف إمداد النخلة بالعناصر الغذائية.

وأضاف: "ينصح بإجراء تهوية بسيطة لمحيط النخلة وعدم الحفر بعمق حولها".

في وقت سابق، وجه الإرشاد الزراعي نصائح مهمة لمزارعي النخيل، مشددا على ضرورة الاستفادة من المخلفات وعدم التخلص منها.

مخلفات النخيل:


وقال: "احرص على الاستفادة من مخلفات النخيل والتي تحتوي على مادة السيليلوز النقي  المستخدم في إنتاج ورق الكتابة والعبوات الكرتونية الكبيرة الحجم أو الأطباق والأكواب الكرتونية".

وأضاف: "كما يمكن استخدام نواة التمر وتحويلها إلى منتج يستفاد منه طبيا مثل الكمادات الطبية الجافة".



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