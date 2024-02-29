الخميس، 19 شعبان 1445 ، 29 فبراير 2024

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29 فبراير يعطل ضخ الوقود في هذه الدولة

محطات وقوقد
محطات وقود بنيوزيلندا
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نتيجة خلل في برمجيات الدفع، أعلنت اليوم الخميس، محطات وقود وشركة لخدمات المدفوعات في نيوزيلندا أن مضخات البنزين توقفت عن العمل.اضافة اعلان

29 فبراير يعطل ضخ الوقود في نيوزيلندا


وبسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة، أكدت شركات ألايد فيول وجال وزد إنرجي وبي.بي أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم.
ووفق "سكاي نيوز"، أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفنكو، أن النظام توقف عن العمل بسبب خلل راجع إلى السنة الكبيسة، مؤكدًا أنه تم إيجاد حل لهذا الأمر الآن وهناك حاجة فقط لتعميمه على مضخات الوقود التي تأثرت في أنحاء البلاد.

تأثير فروق التوقيت على الدول

يُذكر أن نيوزيلندا من أوائل الدول التي يبدأ فيها اليوم الجديد نظرًا لفروق التوقيت بين الدول، لذا فإن المشكلة مرتبطة بوجود يوم 29 من فبراير، الذي يأتي مرة واحدة كل أربع سنوات.

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