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نصيحة مهمة عند تربية الأغنام.. احذر اقناء هذا السن من الشياه

رعي جائر - اغنام - مخالفة - الغطاء النباتي
تربية الأغنام
أ أ
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وجهت إدارة الإرشاد الزراعي التابعة لوزارة الزراعة نصائح مهمة لمربي الأغنام والماشية.
وقالت الإدارة، عبر حسابها في منصة إكس "عند تربية الأغنام ينصح باستبعاد النعاج التي يزيد عمرها عن 7 سنوات لتراجع إنتاجيتها وكونها أكثر عرضة للإصابة بالأمراض".اضافة اعلان

أهمية تربية الأغنام



يذكر أن تربية الأغنام والاعتناء بها بغرض الاستفادة من لحمها و حليبها و صوفها من مصادر الدخل لكثير من الأسر.
ويمكن تربية الأغنام في مناخات مختلفة من ضمنها المناخ الاستوائي. تدار معظم مزارع الأغنام من قبل راعي الغنم ومعه كلب الغنم.
تبني معظم مزارع الأغنام سياج ومسكن ومكان لجز الصوف ويوجد مرافق أخرى للاعتناء بالأغنام مثل الماء والمرعى ومركز للأدوية.

إنتاج الأغنام عالميا



حسب قاعدة بيانات منظمة الفاو فإن أول خمس بلدان بعدد روؤس الأغنام (معدل من عام 1994 لعام 2013) هي القارة الصينية (مليون رأس 146.5)، أستراليا (مليون 101.1 )، الهند (62.1 مليون)، إيران (51.7 مليون)، والسودان (46.2 مليون).

في عام 2013 كان توزع عدد روؤس الغنم كالتالي: 44% في آسيا، 28.2% في أفريقيا، 11.2% في أوروبا، 9.1% في أوقيانوسيا، 7.4% في أمريكا.

المنتجون الأوائل للحم الغنم (معدل من عام 1994 لعام 2013) هم القارة الصينية (1.6 مليون)، أستراليا (618,000)، نيوزلندا (519,000)، المملكة المتحدة (335,000)، تركيا (288,857). أول خمس منتجين للحم الغنم في عام 2013 هم القارة الصينية (2 مليون)، أستراليا (660,000)، نيوزلندا (450,000)، السودان (325,000)، تركيا (295,000).

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