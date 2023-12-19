الثلاثاء، 06 جمادى الثانية 1445 ، 19 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تفاوت يصل إلى 13 ريالاً بين طبق وآخر

عاجل.. تعرف على آخر أسعار البيض في جدة

البيض
تباين بأسعار البيض في أسواق ومحلات جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

رصدت تقارير إعلامية وجود تباين بأسعار البيض في أسواق ومحلات جدة، خلال الأيام السابقة من شهر ديسمبر الجاري.

تفاوت في أسعار البيضاضافة اعلان

وتراوحت الأسعار بين 15 ريالاً إلى 27.95 ريال، بفارق نحو 13 ريالاً فيما بينها، بنسبة تفاوت بلغت نحو 86%، وفقًا لـ"عكاظ"
وأكد متعاملون أن أسعار البيض سواء المحلي أو المستورد تختلف تبعاً للشركات المنتجة له، حيث تبدأ الأسعار من 15 ريالاً، ثم تتدرج إلى 17، 18، 20، 23، 25، وصولاً إلى نحو 28 ريالاً.

أسباب ارتفاع أسعار البيض

وأوضحوا، أن هذا التفاوت السعري يرجع إلى:
1 - ارتفاع الطلب على بعض الأعلاف.
2 - زيادة تكلفة الشحن من خارج المملكة.
لافتين إلى أن مدخلات أعلاف الدواجن المحلية تعتبر مستوردة، ومرتبطة بالأسعار العالمية التي شهدت خلال الـ24 شهراً الماضية ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى 190%.
3 - وأفادوا، أن أسعار بعض المنتجات الأخرى الداخلة في تغذية الدجاج، كالذرة والصويا، سجلت أيضاً زيادات سعرية بنسب ضخمة.

المملكة ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البيض

وكشفت بيانات موقع الإحصاء العالمي "GlobalProductPrices" أن متوسط سعر البيض عالمياً، استناداً إلى بيانات من 81 دولة، بلغ 3.02 دولار للدرزن (12 بيضة).
وفيما يتعلق بالأسعار في الدول العربية، جاءت السعودية كثالث أرخص دولة فيما يتعلق بأسعار البيض بسعر يصل إلى 2.35 دولار للدرزن، في حين حلت تونس في المركز الأول عربياً بسعر يصل إلى 2.10 دولار، تلتها الكويت بسعر 2.28 دولار.
وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا كأغلى دولة بسعر يبلغ 6.98 دولار للدرزن، تلتها نيوزيلندا بقيمة 6.66 دولار، وأوروغواي ثالثاً بقيمة 5.81 دولار.
أما أرخص دولة على مستوى العالم، فكانت روسيا بسعر يبلغ 1.09 دولار للدرزن، تلتها أذربيجان بقيمة 1.29 دولار، وثالثًا باكستان بقيمة 1.37 دولار.

اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة


1️⃣  مشهد يفوق الوصف.. قط يصطاد عصفورا وهو يطير في الهواء
2️⃣ قرار مفاجئ من السويد بشأن العراقي حارق المصحف
3️⃣ المغادرة بأسرع وقت.. تنبيه عاجل من سفارة المملكة في واشنطن للمواطنين
4️⃣ خبير مناخي يتوقع حالة ممطرة غزيرة خلال 48 ساعة على هذه المناطق
5️⃣ الداخلية: التشهير بـ 13 شخصًا ضُبطوا متلبسين بجريمة مخلة بالشرف في رمضان
6️⃣ إنذار أحمر حتى 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ "الأرصاد" من أمطار غزيرة على هذه المناطق
7️⃣ باعوا شرفهم.. بيان من الداخلية يكشف تفاصيل ضبط 10 متلبسين بجريمة كبيرة
8️⃣ عاجل.. الداخلية تطيح بـ" 14 خائنًا للوطن" في أسبوع وتعلن التفاصيل
9️⃣ باعوا شرفهم وخانوا المملكة.. بيان عاجل من الداخلية بعد ضبط 19 شخصًا
🔟 بدون ماء أو طعام.. مجموعة من الإبل عالقة بين الصخور منذ أكثر من شهر (فيديو)

اقرأ أيضا

المدينة الصناعية الأولى بعسير تحقق نسبة إشغال تتجاوز 95% بنهاية عام 2023

عاجل.. كل شيء عن شركات الدفع الآجل.. وفتوى الخثلان تكشف سرها

أسعار العملات اليوم الاثنين.. الإسترليني يُسجل 4.76 ريالات

ارتفاع أسعار النفط بنسبة 1 بالمئة لهذه الأسباب

خبير اقتصادي : "أوبك+" نجحت في موازنة سوق النفط لهذا السبب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أسعار الأسهم
4:54 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

مؤشر سوق الأسهم يبدأ الأسبوع الثاني مرتفعا ويغلق عند 11600 نقطة

اقتصاد
4:41 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

كيف تربح ملايين الريالات؟.. 117 مليارا أرباح مليون مشترك في الصناديق الاستثمارية

الهيئة العامة للعقار
2:55 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

توضيح مهم.. التسجيل العيني يشمل جميع العقارات في المملكة

البنك المركزي
1:42 م الأحد، 17 ديسمبر 2023

البنك المركزي يصدر قواعد تنظيم شركات الدفع الآجل.. تعرف عليها

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حقائب سفر
7:05 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. شروط إعفاء الأمتعة الشخصية والأدوات المنزلية من الجمارك

البيض
6:24 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. تعرف على آخر أسعار البيض في جدة

إضافة مولود في حساب المواطن
5:28 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف عن خطوات إضافة مولود جديد للبرنامج

كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة
4:49 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الضباب يهدد الأطفال.. كيف تحمي أبناءك من برودة الطقس المفاجئة؟

الحظر على واتساب
4:31 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

7 علامات لم تكن تعرفها تخبرك أن أحدهم قام بحظرك على واتساب

-الجوازات ..
3:00 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

عاجل.. توضيح مهم من "الجوازات" بشأن التأخير في تجديد إقامة السائق