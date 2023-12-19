عاجل.. تعرف على آخر أسعار البيض في جدة

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رصدت تقارير إعلامية وجود تباين بأسعار البيض في أسواق ومحلات جدة، خلال الأيام السابقة من شهر ديسمبر الجاري.





تفاوت في أسعار البيض اضافة اعلان



أسباب ارتفاع أسعار البيض



المملكة ثالث أرخص دولة عربية في أسعار البيض



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وتراوحت الأسعار بين 15 ريالاً إلى 27.95 ريال، بفارق نحو 13 ريالاً فيما بينها، بنسبة تفاوت بلغت نحو 86%، وفقًا لـ"عكاظ"وأكد متعاملون أن أسعار البيض سواء المحلي أو المستورد تختلف تبعاً للشركات المنتجة له، حيث تبدأ الأسعار من 15 ريالاً، ثم تتدرج إلى 17، 18، 20، 23، 25، وصولاً إلى نحو 28 ريالاً.وأوضحوا، أن هذا التفاوت السعري يرجع إلى:1 - ارتفاع الطلب على بعض الأعلاف.2 - زيادة تكلفة الشحن من خارج المملكة.لافتين إلى أن مدخلات أعلاف الدواجن المحلية تعتبر مستوردة، ومرتبطة بالأسعار العالمية التي شهدت خلال الـ24 شهراً الماضية ارتفاعات كبيرة، وصلت إلى 190%.3 - وأفادوا، أن أسعار بعض المنتجات الأخرى الداخلة في تغذية الدجاج، كالذرة والصويا، سجلت أيضاً زيادات سعرية بنسب ضخمة.وكشفت بيانات موقع الإحصاء العالمي "GlobalProductPrices" أن متوسط سعر البيض عالمياً، استناداً إلى بيانات من 81 دولة، بلغ 3.02 دولار للدرزن (12 بيضة).وفيما يتعلق بالأسعار في الدول العربية، جاءت السعودية كثالث أرخص دولة فيما يتعلق بأسعار البيض بسعر يصل إلى 2.35 دولار للدرزن، في حين حلت تونس في المركز الأول عربياً بسعر يصل إلى 2.10 دولار، تلتها الكويت بسعر 2.28 دولار.وعلى المستوى العالمي، جاءت سويسرا كأغلى دولة بسعر يبلغ 6.98 دولار للدرزن، تلتها نيوزيلندا بقيمة 6.66 دولار، وأوروغواي ثالثاً بقيمة 5.81 دولار.أما أرخص دولة على مستوى العالم، فكانت روسيا بسعر يبلغ 1.09 دولار للدرزن، تلتها أذربيجان بقيمة 1.29 دولار، وثالثًا باكستان بقيمة 1.37 دولار.