باحث في شؤون الطاقة يتوقع تمديد الخفض الطوعي حتى هذا التوقيت

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قال الباحث والمستشار في شؤون الطاقة الدكتور يوسف الشمري إنه قد يكون هناك تمديد للخفض الطوعي للمملكة حتى منتصف العام 2024 في ظل ضعف طلب الاقتصاد الصيني وتثبيت أسعار الفائدة اضافة اعلان





توقعات باستمرار الخفض الطوعي للنفط حتى نهاية يونيو



المملكة لن تتأثر بأحداث البحر الأحمر



تأثير زيادة النمو في الولايات المتحدة



بقاء السعة الاحتياطية لإنتاج المملكة عند 12 مليون برميل



وأكد الباحث في شؤون الطاقة في مداخلة مع قناة "الاخبارية"، أن إمدادات المملكة لم تتأثر بالأحداث الواقعة في البحر الأحمر.وأضاف أن سبب ذلك يعود إلى أن المملكة تنقل النفط من الشرق للغرب من خلال قناة السويس، والدول التي سوف تتأثر هى من تنقل عبر باب المندب.ولفت الشمري إلى أن البلدان المتأثرة هي التي تعبر سفنها من مضيق باب المندب.وتابع: "قد يكون هناك تمديد للخفض الطوعي حتى منتصف العام 2024 في ظل ضعف طلب الاقتصاد الصيني وتثبيت أسعار الفائدة".وأشار إلى أنه لا يمكن تجاهل النمو في إنتاج الولايات المتحدة بسبب تحسن الكفاءة وانخفاض التكلفة دون الحاجة لحفر آبار جديدة وهناك منتجون جدد على الساحة.وقال: "من وجهة نظر فنية، إبقاء المملكة السعة الاحتياطية للإنتاج عند مستويات 12 مليون برميل سببه وجود وفرة في الإمدادات عالميا".