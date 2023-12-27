الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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الزكاة تفرض 3 غرامات على المنشآت الأجنبية بسبب ضريبة الدخل

هيئة الزكاة 1
الزكاة والضريبة والجمارك
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فرضت هيئة الزكاة والضريبة والجماك، في دليل المستخدم الخاص بآلية دفع ضريبة الدخل على المنشآت الأجنبية، 3 غرامات تتعلق بالتأخر في "تقديم الإقرارات، وفي السداد، والتسجيل".اضافة اعلان

3 غرامات على المنشآت الأجنبية

وأوضحت الهيئة أنه في حال وجود غرامات أو جزاءات سيتم إنشاء فاتورة سداد تحتوي على رقم الفاتورة والمبلغ المستحق، وفقًا لـ"عكاظ".
ويتمكن المكلف من سداد المدفوعات عن طريق الخدمات المصرفية الإلكترونية، أو من خلال جهاز الصراف الآلي.

إصدار شهادة الزكاة آليًا عند الدفع عبر "سداد"

وسمحت الهيئة بسداد الضريبة أو المخالفات عبر بطاقات مدى للمبالغ بقيمة 20 ألف ريال أو أقل، وبيّنت أنه بسداد الفاتورة من خلال نظام سداد، سيتم إصدار شهادة الزكاة آليًا في حال عدم وجود التزامات أخرى.

20 % ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي

وتبلغ نسبة ضريبة الدخل على الوعاء الضريبي 20% لكل من الأنشطة التالية: شركة الأموال المقيمة، الشخص الطبيعي المقيم غير السعودي الذي يمارس النشاط.
وتشمل نشاط الشخص غير المقيم نتيجة لنشاط يمارسه في المملكة من خلال منشأة دائمة، والمكلفون العاملون في مجال استثمار الغاز الطبيعي فقط.

ضريبة المكلفين بإنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية

وفيما يختص بالمكلفين العاملين في مجال إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية، فهي على النحو الآتي:
1ـ  50% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 375 مليار ريال.
2ـ 65% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 300 مليار ريال وحتى مبلغ 375 مليار ريال.
3ـ 75% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا يزيد على 225 مليار ريال وحتى مبلغ 300 مليار ريال.
4ـ 85% للمكلف الذي يبلغ إجمالي استثماراته الرأسمالية في المملكة مبلغًا لا يزيد على 225 مليار ريال.

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