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"الجاسر" يدشن "ناقل" لتطوير عمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية

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وزير النقل
أ أ
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دشّن وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، نظام الاتصالات الإدارية "ناقل" لجهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المشروع سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملات، وتعزيز مستوى أمن البيانات والوثائق.



في الوقت نفسه، رفع وزير النقل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بمناسبة إطلاق سموّه المخطط العام للمراكز اللوجستية.


تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

وأكد أن إطلاق مخطط العام للمراكز اللوجستية بالمملكة يشكل دعما كبيرا للقطاع اللوجستي، والاقتصاد الوطني، لتعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي وفق رؤية المملكة 2030.




تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة

وبين أن المخطط العام للمراكز اللوجستية سيسهم في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد والاستدامة ويشكل بنية نوعية للأنشطة اللوجستية عالية الجودة ومحطات إستراتيجية للأعمال المحلية والعالمية.

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