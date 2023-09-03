"الجاسر" يدشن "ناقل" لتطوير عمل منظومة النقل والخدمات اللوجستية

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دشّن
وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح الجاسر، نظام الاتصالات الإدارية
"ناقل" لجهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية.
تطوير
إجراءات العمل وحفظ المستندات والمعاملاتوأوضحت
الوزارة عبر حسابها على منصة “إكس”، أن المشروع سيسهم في تطوير إجراءات العمل وحفظ
المستندات والمعاملات، وتعزيز مستوى أمن البيانات والوثائق.
في الوقت نفسه، رفع وزير النقل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية بمناسبة إطلاق سموّه المخطط العام للمراكز اللوجستية.