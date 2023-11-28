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أعلن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" عن إقامة 40 مزادًا علنيًا، وذلك اعتبارًا من الـ 1 وحتى الـ 10 من شهر ديسمبر المقبل. اضافة اعلان





"إنفاذ" يسند 40 مزادًا لبيع 240 عقارًا في 10 مناطق



وأوضح أن المزادات تتنوع ما بين حضورية وإلكترونية؛ لبيع وتصفية 247 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 10 مناطق ومدن بالمملكة، وذلك على النحو التالي:1 - منطقة الرياض 5 مزادات لعرض 53 عقارًا.2 - المدينة المنورة 3 مزادات يعرض من خلاله 39 عقارًا.3 - منطقة مكة المكرمة 10 مزادات لعرض 85 فرصة عقارية متنوعة.4 - المنطقة الشرقية 18 عقارًا من خلال 3 مزادات علنية5 - منطقة القصيم 10 فرص عقارية في مزاد واحد.6 - مزاد واحد في منطقة الجوف يعرض فيه 17 عقارًا.7 - عرض 32 عقارًا بحائل، و 8 عقارات بمنطقة عسير.8 - عرض 5 عقارات في منطقة الحدود الشمالية، و 7 عقارات بمنطقة الباحة.وأشار المركز إلى أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.





"إنفاذ" أحد مبادرات برنامج التحول الوطني



يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030.ويعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.