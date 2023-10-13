إدمان وسائل التواصل الاجتماعي يصيب المراهقين بهذه الأمراض

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تحولت وسائل التواصل الاجتماعي من الروتين اليومي لجميع أفراد الأسرة،
وبشكل خاص للمراهقين والأطفال في مرحلة الطفولة المتأخرة.
وتلعب شبكات التواصل الاجتماعي، دوراً مهماً في تنمية الوعي الوجداني للمراهقين، من خلال دعمهم نفسياً واجتماعياً، وربطهم بأفراد أسرتهم وذويهم في أماكن مختلفة.
ومع أن معظم الدراسات التي تناولت ظاهرة وسائل التواصل، ركزت بشكل أساسي
على التأثير السلبي لها على المراهقين، فإن تأثيرها الإيجابي أيضاً لا يمكن
إنكاره، أو التقليل من أهميته.
التركيز على التأثير السلبي
أحدث دراسة في هذا المجال نُشرت في مجلة طب الأطفال في مطلع شهر أكتوبر من العام الجاري، قام بها باحثون من البرتغال عن السلوك الصحي لدى الأطفال في سن المدرسة.
وقد أوضحت أن وسائل التواصل الاجتماعي لا تعدو كونها مجرد وسيلة يمكن
التحكم فيها، واستخدامها بشكل جيد أو صحي أو بشكل مدمر.
وسيلة يمكن التحكم فيها
قام الباحثون بإجراء الدراسة على 7643 طالباً من المدارس الإعدادية والثانوية، تراوحت أعمارهم بين 11 و13، وأيضاً 15 و18 عاماً.
أظهرت النتائج أن المراهقين الذين يعتمدون بشكل كبير على وسائل التواصل
الاجتماعي، ويقضون وقتاً أطول في متابعتها، يعانون من صعوبات في النوم، ولديهم
مشاكل في التواصل مع الآخرين.
معاناة من صعوبات في النوم
إضافة إلى أنهم يعانون من عدم التوافق مع الأهل والأصدقاء، وفى الأغلب يمارسون سلوكيات عنيفة، ومعظمهم لديهم علاقات سيئة مع المعلمين في المدرسة، ويفضلون قضاء الوقت مع الأصدقاء على الإنترنت أكثر من اللقاءات الحقيقية.
وكان المراهقون أصحاب الحد الأدنى من الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي
في حالة نفسية أفضل، وتمتعوا بعلاقات قوية وحيوية مع عائلاتهم وأصدقائهم، ولم
يعانوا من الأرق.
هؤلاء كانت حالتهم النفسية أفضل
كما كانوا أكثر قدرة على التحكم في المشاعر السلبية، مثل الغضب والتوتر، فضلاً عن صحة عضوية جيدة، وممارسة نشاط بدني لفترات أطول وبانتظام، وكانت علاقاتهم جيدة بالمعلمين، واستمتعوا بقضاء الوقت في متابعة المواقع الإلكترونية المختلفة.