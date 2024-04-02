أسعار العملات في السعودية اليوم الثلاثاء 2 إبريل.. الفرنك السويسري بـ 4 ريالات

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ترصد صحيفة “تواصل” الإلكترونية لقرائها الكرام، خدمة متابعة أسعار العملات الأجنبية، اليوم الثلاثاء 2 من إبريل، مقابل الريال وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.





سعر الدولار واليورو مقابل الريال



أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال



تأثير أسعار العملات في الحركة الاقتصادية



وقد سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.7500، في حين بلغ سعر اليورو 4.05 ريال، والفرنك السويسري 4.1535 ريال.درهم إماراتي: 1.0212 ريالدينار بحريني: 9.9469 ريالدينار كويتي: 12.1912 ريالريال عماني: 9.7403 ريالريال قطري: 1.0299 ريالجنيه إسترليني: 4.7372 ريالدولار أمريكي: 3.7500 ريالسعر اليورو: 4.0500 ريالفرنك سويسري: 4.1634 ريالوتتقلب أسعار وقيمة العملات باستمرار معتمدة على عوامل مختلفة، بما في ذلك المؤشرات الاقتصادية والأحداث السياسية وميول السوق.ويُعد فهم كيفية تغير أسعار العملات أمرًا بالغ الأهمية للمستثمرين والمتداولين الذين يشاركون في أسواق الصرف الأجنبي.