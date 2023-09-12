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صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن وظائف في عدد من التخصصات

صندوق الاستثمارات العامة
صندوق الاستثمارات
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أعلن صندوق الاستثمارات العامة بالرياض عن طرح عدد من الوظائف الإدارية لحملة البكالوريوس فأعلى حسب المسميات والشروط التالية:

الوظائف المتاحة:اضافة اعلان


- مساعد قانوني (Paralegal)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في (القانون) أو ما يعادله (لا يشترط الخبرة).
- خبير الاستدامة المؤسسية (Corporate Sustainability Expert)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في أي تخصص متعلق (بالاستدامة)
- رئيس أعلى للخدمات المشتركة (Senior Leadership - Shared Services)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى في (إدارة الأعمال، الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية) أو ما يعادلهم.
- أخصائي تسليم المشاريع الاستراتيجية (Strategic Project Delivery)
المتطلبات: بكالوريوس فأعلى (إدارة أعمال، إدارة مشاريع، هندسة) أو ما يعادلهم.

الشروط العامة:


- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
- حاصل على المؤهل والتخصص والمناسب او الخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة.
- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
- إجادة استخدام برامج الحاسب الآلي وبرامج مايكروسوفت أوفيس.

نبذة عن الصندوق:


صندوق الاستثمارات العامة السعودي تأسس في عام 1971م بموجب مرسوم ملكي بمهمة أساسية وهي تمويل المشاريع ذات القيمة الاستراتيجية للاقتصاد الوطني السعودي، وساهم الصندوق بدور هام في تمويل مشاريع حيوية للمملكة في قطاعات تشمل النفط والتعدين والأسمدة الزراعية والبتروكيماويات والكهرباء، بالإضافة إلى قطاعات أخرى ومشاريع داخل المملكة وخارجها.

طريقة التقديم:


التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: إضغط هنا

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