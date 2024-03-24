خطوة بخطوة.. حل الواجبات المدرسية ورفعها عبر منصة مدرستي 1445

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من بين المزايا الكثيرة التي تقدمها منصة مدرستي، لأكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، خدمة حل الواجبات ورفعها عبر المنصة التعليمية.

وتتيح المنصة القيام بأداء الواجبات ومراجعتها من قبل المعلمين، علاوة على متابعة وشرح الدروس عبر المنصة.





حل الواجبات المدرسية في منصة مدرستي



حل الواجبات عبر منصة مدرستي



طريقة رفع الواجبات في منصة مدرستي



التعرف على حالة الواجبات في مدرستي



الدخول إلى منصة مدرستي



دخول مدرستي عبر توكلنا

