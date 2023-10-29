الأحد، 14 ربيع الثاني 1445 ، 29 أكتوبر 2023

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تنبيه عاجل من هيئة العقار لسكان هذه الأحياء في الرياض

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
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دعت الهيئة العامة للعقار ملاك العقارات في أحياء: (الغدير، النفل، الوادي، المروج، المصيف، التعاون، الازدهار) بمدنية الرياض إلى تسجيل عقاراتهم في "السجل العقاري"، بدأ من اليوم.اضافة اعلان
وتأتي هذه المناطق ثاني المناطق المستفيدة من السجل العقاري التي يستمر التسجيل فيها حتى 17 رجب 1445 هـ الموافق 29 يناير 2024م.


التسجيل مجاني عن طريق منصة السجل

 وأكدتْ الهيئة العامة للعقار أنَّ التسجيل الأول للعقارات يتم بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية: https://rer.sa/rer-services-ar
ويتعين على ملاك العقارات السكنية والتجارية وغيرها في الأحياء السبعة المستفيدة تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقاً به المستندات المثبتة للعقار.


المستندات المطلوبة مع طلب التسجيل

والمستندات هي: (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلاً عن المالك).
 بينتْ الهيئة أنَّ العقارات المستفيدة في هذه الأحياء تزيد عن 22 ألف عقار، وأنَّ السجلات العقارية التي بدأت تصدر اليوم في هذه الأحياء قد تضمنت بيانات وأوصاف العقار وحالته وجميع ما يتعلق به.


الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية

وتشمل حقوق والتزامات وتصرفات عقارية مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية من خلال الرفع المساحي والإحداثيات الجغرافية للعقارات التي تمت خلال الفترة الماضية.
 وأوضحت الهيئة أنَّ "مركز خدمة مستفيدي السجل العقاري" في رويال مول" بمدينة الرياض يستقبل المستفيدين طوال أيام العمل من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.


أجهزة الخدمة الذاتية متوفرة في المركز

وتم تجهيزه لتقديم الدعم للمستفيدين في تسجيل عقاراتهم، ومساعدتهم على استخدام الخدمات الإلكترونية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية المتوفرة في المركز.
إضافة إلى الرقم الموحد للاستفسارات 199002 الذي تم تخصيصه للإجابة على أية استفسارات أو متابعة الطلبات.

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