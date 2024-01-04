"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن ديسمبر

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دعت هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم
إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يناير الجاري.
غرامة التأخر عن
سداد الضريبة 1% من كل شهر وحثّت الهيئة
المنشآت على المسارعة بتقديم إقراراتها الضريبية من خلال موقعها الإلكتروني (zatca.gov.sa) وذلك تجنبًا لغرامة التأخر عن
السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل ثلاثين يوم تأخير
من تاريخ الاستحقاق.
معرفة تفاصيل ضريبة
الاسقطاع ودعت
"الزكاة والضريبة والجمارك" المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في
الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة الاستقطاع، إلى التواصل معها على الرقم
الموحد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.
أو حساب "اسأل الزكاة والضريبة والجمارك" على منصة (X) (@Zatca_Care)أو البريد الإلكتروني ([email protected])، أو من خلال المحادثات الفورية عبر الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa).