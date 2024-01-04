"الزكاة" تدعو المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقراراتها عن ديسمبر

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دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع في المملكة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر ديسمبر الماضي، وذلك في موعدٍ أقصاه 10 يناير الجاري. اضافة اعلان





غرامة التأخر عن سداد الضريبة 1% من كل شهر



معرفة تفاصيل ضريبة الاسقطاع



ضريبة الاستقطاع والجهات غير المقيمة في المملكة

