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شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء
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شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء

شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء

شاهد.. جموع غفيرة تشيع رجل الأمن عبدالعزيز الفريح بمحافظة رفحاء
٠٤:٠٠:٠٦ م، الثلاثاء، ٢٤ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ١٣ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

شيعت جموع غفيرة من أهالي محافظة رفحاء، رجل الأمن عبدالعزيز الفريح الذي استشهد جراء إصابته بطلق ناري أثناء مداهمة أوكار أحد المطلوبيين في المحافظة.

وأثار استشهاد الفريج، تفاعلاً واسعًا بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة، الذين عبروا عن دعواتهم له بالمغفرة والرحمة.

وكان الفريج وهو رجل أمن في العقد الثالث من العمر يشارك مؤخرًا في حملة أمنية كبرى للقبض على أحد عصابات المخدرات في محافظة رفحاء حين أصايه طلق ناري تسبب في وفاته.

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وسم الشهيد البطل عبدالعزيز الفريح يتصدر ترند تويتر

وتصدر وسم #الشهيد_البطل_عبدالعزيز_الفريح ترند “تويتر” في المملكة، وحظي الوسم بتفاعل كبير بين أبناء المملكة، والذين ودعوا البطل بعبارات من الرحمة والمغفرة.

وكتب حساب صالح الفريح :” استشهاد ابن العم عبدالعزيز عبدالرحمن عثمان الفريح في حملة الحرب على المخدرات بعد مداهمة لأوكار أحد المطلوبين في محافظة رفحاء”.

بينما علق حساب عبد الرحمن الفريح :” عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفريح قدم نفسه فداء من اجل وطنه لمكافحة آفة المخدرات .. لن ننساك يابطل رحمك الله وغفرلك”.

فيما كتب حساب خالد العياده : ” #الشهيدالبطلعبدالعزيزالفريح الذي استشهد أثناء مداهمة أحد أوكار المخدرات في محافظة رفحاء ضمن حملة #الحرب على_المخدرات تقبّله الله من الشهداء”.

وأيضًا علق حساب تركي بن منصور قائلاً:” عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وجبر مصابكم ، ونسأل الله أن يتقبل #الشهيدالبطلعبدالعزيز_الفريح ويعلي منزلته و يحفظ وطننا و جنود أمننا”.

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الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية الحرب على المخدرات السعودية اليوم رجل الأمن عبدالعزيز الفريح محافظة رفحاء

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