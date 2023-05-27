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“الأمم المتحدة”: مصدومون من طلب الجيش السوداني تغيير المبعوث الأممي
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“الأمم المتحدة”: مصدومون من طلب الجيش السوداني تغيير المبعوث الأممي

“الأمم المتحدة”: مصدومون من طلب الجيش السوداني تغيير المبعوث الأممي

“الأمم المتحدة”: مصدومون من طلب الجيش السوداني تغيير المبعوث الأممي
٠٣:٣٣:٠٣ ص، السبت، ٧ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٧ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منظمة الأمم المتحدة:، أنها في صدمة من طلب الجيش السوداني تغيير المبعوث الأممي فولكر بيرتس.

ورد الأمين العام للأمم المتحدة أنطوني جوتيرش،  على طلب البرهان إقالة المبعوث الأممي بقرار عاجل بتجديد الثقة فيه.

سبب طلب السودان استبدال المبعوث الأممي

وكان البرهان قد طالب الأمم المتحدة باستبدال المبعوث الأممي فولكر بيرتس، ومبينًا أن وجود فولكر بيرتس أصبح مصدر انعكاسات سلبية تجاه الأمم المتحدة.

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الدفاع” السودانية تدعو المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية.. ماذا يجري؟

ونقلت وكالة “رويترز”، أن الجيش السوداني يعلن مصادرة أسلحة مهربة قادمة من دولة أجنبية عبر البحر الأحمر.

خروقات للهدنة واشتباكات في دارفور

يأتي هذا وسط خروقات للهدنة واشتباكات في مدينة الفاشر بإقليم دارفور، فيما كشفت وزارة الصحة أن 60% من مجمع المستشفيات وسط الخرطوم خارج الخدمة.

دعوة المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية

والجمعة، أعلنت وزارة الدفاع السودانية أنها وجهت الدعوة المتقاعدين للتوجه إلى أقرب قيادة عسكرية لتسليحهم.

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وأوضحت أن تسليح المتقاعدين هدفه تأمين أنفسهم وعائلاتهم، الدعم السريع نهب مقرات أممية واعتدى على سفارات عربية وأجنبية.

عملية الاستدعاء المتقاعدين العسكريين

وأضافت أن عملية الاستدعاء لحمل السلاح المعلن عنها تشمل المتقاعدين العسكريين فقط، وسط سماع أصوات قصف مدفعي وتحليق للطيران في سماء أم درمان.

700 شخص قتلوا منذ بداية الاشتباك

وحسب المنظمات الدولية، فإن أكثر من مليون سوداني نزحوا إلى المناطق الريفية، وأكثر من 700 شخص قتلوا منذ بداية الاشتباك.

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