تنبيه مهم من قنصلية المملكة في إسطنبول للمواطنين

تواصل – فريق التحرير:

أصدرت قنصلية المملكة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الجمعة، تنبهًا هامًا لجميع المواطنين.

وأوضحت على حسابها في “تويتر”، أنها ترحب القنصلية بالمواطنين الكرام المقيمين والذين يزورون إسطنبول.

يرجى التواصل مع القنصلية في حالات الطوارئ

وأكدت أنها تتمنى لهم إقامة سعيدة وتتشرف بخدمتهم، وأنه في حالات الطوارئ يمكن التواصل مع القنصلية على الأرقام المبينة تحت هذا الرابط (اضغط هنا).

“الحج والعمرة” تدرّب 421 قائد فوج من حجاج تركيا

يأتي هذا في وقت أقامت فيه وزارة الحج والعمرة رابع برامجها التدريبية لتأهيل العاملين على خدمة ضيوف الرحمن من خارج المملكة للعمل خلال الحج، وذلك قبل قدومهم من بلادهم إلى المملكة.

وأقيم البرنامج بمدينة أنقرة بالجمهورية التركية لعدد 421 قائداً، بالتعاون مع شركة مطوفي حجاج تركيا وحجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا.

وبينت أن هذا يأتي بهدف رفع جودة الخدمات المُقدمة للحجاج، وتسهيل رحلتهم، وإثراء تجاربهم الدينية والثقافية، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤية السعودية 2030.

وتضمن البرنامج التدريبي، شرحًا مفصلًا لرحلة الحاج من بداية مغادرته بلاده، مرورًا بكافة محطات رحلته الإيمانية.

بما فيها المهارات الحياتية أثناء أداء النسك، بالإضافة إلى مهاراتي التفويج، وإدارة الحشود البشرية في الحج، وذلك وفق عمل متناغم مع الجهات الأخرى المشاركة في الحج.