قبل العيد.. أكثر مناطق المملكة في أعداد الضأن والماعز

تواصل – فريق التحرير:

أسابيع قليلة ويحل عيد الأضحى المبارك، حيث يكثر البحث عن الأضاحي وأسعارها، ويبدأ الكثيرون في تحديد الأماكن التي يشترون منها أضاحيهم.

في المملكة يوجد العديد من الأسواق التي يمكن شراء منها الأضاحي، وتتوزع على الكثير من المناطق وبأسعار مختلفة بحسب المنطقة ذاتها.

ولكن أين تتواجد الأعداد الأكبر من المواشي ورؤوس الأغنام والماعز، هذا السؤال أجاب عنه رئيس اللجنة الإعلامية في مهرجان السمن الدولي “محمد العنزي”.

وقال “العنزي” إن الحدود الشمالية تتصدر مناطق المملكة في الثروة الحيوانية، ويوجد فيها ما يزيد على 6 ملايين من الإبل والضأن والماعز.

في وقت سابق، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة بيع مجموعة من الخراف على سعر 2710 ريال للرأس.

ارتفاع أسعار الأضاحي:

وبحسب ما تم تداوله فقد التقط الفيديو من سوق الأربعاء يوم 20 شوال الماضي ، حيث ردد البائع خلال مقطع الفيديو أن الأسعار تبدأ من 2710 ريال.

يأتي هذا في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الأضاحي ارتفاعاً في نفس الفترة من كل عام ، وذلك بالتزامن مع موسم الحج ، حيث تراوحت أسعار أغلى الأنواع العام الماضي في نفس الفترة من 2000 لـ 2500 ريال.

اقرأ أيضا:

فيديو متداول يكشف ارتفاعًا قياسيًا في أسعار الأضاحي