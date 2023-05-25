تفاصيل جديدة عن وفاة المبتعثة “أثير آل خلبان”.. وبيان أمريكي مُرتقب

تواصل- فريق التحرير:

تلقت أسرة المبتعثة أثير آل خلبان، العزاءً أمس الأربعاء، في مدينة أبها بمحافظة خميس مشيط، بحسب ما ذكرته مصادر مقربة من الأسرة.

وفاة المبتعثة أثير آل خلبان:

ونقلت” صحيفة اليوم” عن مصادر-رفضت الكشف عن اسمها- أن الوفاة طبيعية وليست جنائية.

وأوضحت أن سفارة المملكة في العاصمة الأمريكية واشنطن، تتخذ إجراءاتها لنقل وترحيل الجثمان إلى مسقط رأسها في مدينة عسير بمحافظة خميس مشيط، خلال اليومين المقبلين.

وكانت المبتعثة أثير آل خلبان البالغة من العمر 28 عامًا، قد توفيت بعد سقوطها من جرف ري في حديقة جلاسير الوطنية بولاية مونتانا الأمريكية.

وأعلنت جامعة جازان، صباح اليوم الخميس، وفاة المبتعثة أثير بنت عبدالرحمن آل خلبان بمقر بعثتها، ونعتها عبر حسابها على “تويتر”، بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة المبتعثة.

كما كشفت جينا كيرزمان مسؤول الشؤون العامة في حديقة جلاسير الوطنية بولاية مونتانا الأمريكية، أن الحديقة بصدد إصدار بيان صحفي لوسائل الإعلام، للإعلان عن تفاصيل الحادث الذي وقع الإثنين الماضي.

وبحسب “اليوم”، فإنهم في مرحلة تدقيق المعلومات وإعطاء الفرصة للإجراءات النظامية، والموافقة على إعلان تفاصيل الحادث، بما في ذلك اسم الضحية.

وأوضحت أنهم لا يعلنون أسماء في الحوادث المشابهة أو ذكر تفاصيل دون استكمال جميع الإجراءات.

ونوهت أن الحديقة لم تُعلن بشكل رسمي عن اسم الضحية، ولكن صحيفة أمريكية حصلت من مصادرها على نسخة من شهادة الوفاة وذكرت اسم أثير آل خلبان في تقرير صحفي.

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