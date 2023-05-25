عطل في سناب شات.. “لا تسجل خروج الآن”

تواصل – فريق التحرير:

أكد عدد من خبراء التقنية وعدد من المستخدمين وجود عطل فني في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات أثر على عمليات التسجيل واستخدام التطبيق.

عطل في سناب شات

وقال الخير التقني سعد الضاوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن العطل في سناب شات عام، ونصح بعدم تسجيل خروج من الحساب حاليا”.

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تأثير العطل الفني

وأضاف سعد الضاوي “يمكن أن تواجه مشكلة في حالة تسجيل خروج، ففي هذه الحالة قد لا تستطيع تسجيل دخول حاليا”.

من جهته أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أن العطل الفني في تطبيق سناب شات، أثر على عمليات تسجيل الدخول، وفتح الصور في الرسائل الخاصة، واكتشاف أو إضافة الأصدقاء”.

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