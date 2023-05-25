الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٥ مايو ٢٠٢٣ ميلادى
عطل في سناب شات.. “لا تسجل خروج الآن”
قرية أوروبية تحافظ على دراسة القرآن وركوب الخيل والرماية
6 نصائح سلوكية لوقاية الطفل من “زيادة الوزن”
أمطار غزيرة وسيول وتدفق الشلالات في أبها ونجران وخميس مشيط
سيارة تصطدم ببوابات مقر رئيس الوزراء البريطاني في لندن
6 مليارات ريال سنويا.. صندوق الاستثمارات يعلن تأسيس شركة “بدائل” للحد من انتشار التدخين

الرئيسية

 /

تقنية

 /

عطل في سناب شات.. “لا تسجل خروج الآن”

عطل في سناب شات.. “لا تسجل خروج الآن”

عطل في سناب شات.. “لا تسجل خروج الآن”
٠٩:٥١:٠٥ م، الخميس، ٥ ذو القعدة ١٤٤٤ هجريا، ٢٥ مايو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أكد عدد من خبراء التقنية وعدد من المستخدمين وجود عطل فني في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات أثر على عمليات التسجيل واستخدام التطبيق.

عطل في سناب شات

وقال الخير التقني سعد الضاوي، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن العطل في سناب شات عام، ونصح بعدم تسجيل خروج من الحساب حاليا”.

اقرأ أيضا:

خلال 3شهور.. “سناب شات” يتكبد خسائر مالية كبيرة

تأثير العطل الفني

وأضاف سعد الضاوي “يمكن أن تواجه مشكلة في حالة تسجيل خروج، ففي هذه الحالة قد لا تستطيع تسجيل دخول حاليا”.

من جهته أوضح الخبير التقني سمير الجنيد، أن العطل الفني في تطبيق سناب شات، أثر على عمليات تسجيل الدخول، وفتح الصور في الرسائل الخاصة، واكتشاف أو إضافة الأصدقاء”.

اقرأ أيضا:

احذر.. هذه التقنية الجديدة من “سناب شات” خطيرة على صحتك

الكلمات الدلالية:
تطبيق سناب شات سناب شات عطل سناب شات عطل في سناب شات

مواد ذات صلة

المزيد
«جوجل» تطرح مساعدها الرقمي الذكي لهواتف «أندرويد»

«جوجل» تطرح مساعدها الرقمي الذكي لهواتف «أندرويد»

١٢:٣٨ ص، الجمعة، ٠٣ مارس ٢٠١٧
«جوجل ناو» تحصل على ميزة السؤال عن الأماكن القريبة

«جوجل ناو» تحصل على ميزة السؤال عن الأماكن القريبة

١١:٥٦ م، الجمعة، ١٢ يونيو ٢٠١٥
لا تنخدع.. «قفل الأمان الأخضر» ليس آمنا بكل المواقع

لا تنخدع.. «قفل الأمان الأخضر» ليس آمنا بكل المواقع

٠٨:٣١ ص، الأربعاء، ٠٥ ديسمبر ٢٠١٨
آي فون 2020 يدعم شبكات الجيل الخامس

آي فون 2020 يدعم شبكات الجيل الخامس

٠٩:٣٩ ص، الثلاثاء، ١٨ يونيو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *