لدعم حركة التجارة.. “موانئ” تضيف خدمة شحن جديدة لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ اليوم، أنه سعيًا لتقديم خدمات ملاحية متكاملة تدعم الحركة التجارية بالمملكة؛

فإنها قررت إضافة خدمة الشحن الثانية عشر إلى ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام.

إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة

وأوضحت أنه تم إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” خدمة الشحن الملاحية الجديدة،

بهدف خدمة الحركة التجارية، وتعزيز موقع المملكة على خريطة المراكز اللوجستية العالمية.

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وأضافت أن الخدمة الجديدة تُعد الثانية عشرة التي تم إضافتها لموانئ المملكة منذ بداية العام،

وذلك تحقيقًا للمؤشر الإستراتيجي برفع تصنيف المملكة على مؤشر الأونكتاد.

ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي

كما تستهدف ربط خطوط النقل البحري المنتظم، واتساقًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 9 موانئ عالمية

وتعمل هذه الخدمة الجديدة التي انطلقت أسبوعيًا بداية من الشهر الجاري مايو 2023م على ربط ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بـ 9 موانئ عالمية هي:

“ديربان جنوب أفريقيا، وجبل علي وخليفة الإماراتيان، وخليفة بن سلمان البحريني، ونافا شيفا، وهازيرا سورات،

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وموندرا في الهند، وكولومبو السريلانكي، ولويس بجزيرة موريشيوس”، بعدد 5 سفن، تتجاوز سعتها أكثر من 6000 حاوية.

وتسهم الخدمة الجديدة في تأكيد المكانة المحورية لميناء الملك عبد العزيز بالدمام،

باعتباره الميناء الأساس الذي تمرُّ منه البضائع من جميع أنحاء العالم، إلى المنطقتَيْن الشرقية والوسطى.

وأسهم ذلك في تسجيله رقمًا قياسيًا في مارس 2023م بمناولة 18.553 حاوية نمطية على سفينة واحدة، وهو ما يعكس كفاءة الخدمات التشغيلية واللوجستية للميناء.

كما أسهمت خدمات الشحن الجديدة التي تتم إضافتها في تقدم المملكة إقليمياً، بالوصول إلى أعلى تقييم بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية.

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والصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية خلال الربع الرابع من عام 2022م،

حيث حققت (71.33) نقطة، لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً على صعيد المؤشر.

وذلك ضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة.

ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الرئيس للمملكة

يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز هو الميناء الرئيس للمملكة على ساحل الخليج العربي، ويقدِّم خدمات تشغيلية شاملة.

ويحتضن مُعَدَّات مناوَلة حديثة، تمكِّنه من مناوَلة مختَلَف أنواع البضائع، بالإضافة إلى عدد من محطات المساندة للحاويات والبضائع العامة.

ويعمل في قلب الميناء مرفق لإصلاح السُّفُن، يضمُّ حوضَيْن عائمَيْن للسُّفُن؛ لاستيعاب السُّفُن حتى 215م طولًا.