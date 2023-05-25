“رافد” أول شركة معتمدة في مجال التفتيش على الحافلات في الخليج

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حصلت شركة تطوير لخدمات النقل “رافد” – الشريك الاستراتيجي لوزارة التعليم في خدمة النقل المدرسي- على شهادة الاعتماد من مركز الاعتماد الخليجي.

أول جهة معتمدة في هذا المجال على مستوى الخليج

وأوضحت الشركة أنها حصلت على الشهادة في مجال التفتيش على الحافلات والمركبات “عام وذوي الإعاقة”،

كأول جهة معتمدة في هذا المجال على مستوى الخليج وفقًا للمواصفة القياسية الدولية، الأيزو.

وكشف الرئيس التنفيذي للشركة فهد بن فوزان الشايع أن حصول “رافد” على شهادة الاعتماد جاء إثر المتابعة الدائمة والتطوير المستمر للعمليات والإجراءات.

55 معيارًا في مجال التفتيش والرقابة

وأضاف أن الشركة اجتازت عملية المراجعة من قبل مركز الاعتماد الخليجي في أكثر من 55 معيارًا في مجال التفتيش والرقابة،

التي تستخدم لتقييم جهات التفتيش والرقابة في مختلف دول العالم.

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وذلك بهدف إضفاء الموثوقية في الأعمال وتحسين قدرتها على إصدار تقارير للتفتيش التي تتوافق مع المعايير الدولية.

تحقيق مبدأ الاستدامة من خلال استمرار الخدمة

ونوّه إلى أن هذا الاعتماد ينعكس إيجابًا على رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة، وتحقيق مبدأ الاستدامة،

من خلال استمرار الخدمة وعدم انقطاعها، والرقابة وتطبيق اشتراطات ومعايير الأمن والسلامة.

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وذلك حسب المعايير العالمية المطبقة من الشركات الرائدة في مجال النقل بما يتوافق مع قيم الشركة التي تتعلق بالجودة والاستدامة والكفاءة في الخدمة.

تقديم خدماتها الموثوقة في مجال الرقابة

وأضاف أن هذا الاعتماد يدعم توجهات الشركة الإستراتيجية بالتوسع في تقديم خدماتها الموثوقة،

في مجال الرقابة والإشراف والتفتيش على مستوى دول الخليج العربي، وتقديم خدمة الفحص المتنقل للحافلات.

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وحصلت على الاعتماد في مجال التفتيش على الحافلات والمركبات وفقًا للمواصفة القياسية الدولية “أيزو”،

ما يثبت كفاءة وجودة عمل جهة التفتيش، والتي تتوافق مع الإجراءات والممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال.

40 ألف رحلة ينفذها أسطول يتجاوز 21 ألف حافلة

تجدر الإشارة إلى أن رافد تشرف وبشكل يومي على أكثر من 40 ألف رحلة ينفذها أسطول يتجاوز 21 ألف حافلة ومركبة في مختلف مناطق المملكة.

أكثر من 200 مراقب ميداني

وتتم عمليات التفتيش والرقابة عليها من خلال أكثر من 200 مراقب ميداني للقيام بعمليات فحص شاملة ودقيقة تتعلق بجودة الخدمة المقدمة وتطبيق اشتراطات الأمن والسلامة.