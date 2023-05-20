مصر تمنع مواطنيها من السفر إلى جدة والمدينة.. تعرف على السبب

تواصل- فريق التحرير:

أصدرت شركة مصر للطيران تعليمات لجميع شركات السياحة ووكلاء السفر، بعدم إصدار تذاكر أو قبول أي راكب يحمل تأشيرة زيارة بجميع أنواعها على الرحلات المتجهة إلى جدة / المدينة.

حتى 28 يونيو

وأوضحت الشركة أن ذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 30 مايو 2023 وحتى يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023.

جاء ذلك وفقا للتعليمات الصادرة من سلطة الطيران المدني بالمملكة بعدم دخول حاملي تأشيرات الزيارة بمختلف أنواعها إلى المملكة، خلال موسم الحج 2023/1444.

موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل الحجاج

كما حددت مصر للطيران موعد انطلاق الجسر الجوي لنقل حجاج بيت الله الحرام من مبنى الرحلات الموسمية إلى المدينة المنورة وجدة، وذلك بدءا من يوم 10 يونيو 2023 وحتى 23 يونيو 2023، على أن تبدأ رحلات العودة إلى أرض الوطن من يوم 1 يوليو 2023 وحتى 13 يوليو 2023.

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