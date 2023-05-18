بالتفاصيل.. طريقة استخراج تأشيرة الزيارة للقادمين من قطر

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الحج والعمرة، اليوم الخميس، إجراءات يسيرة وفورية؛ وأنظمة الكترونية متقدمة، للتيسير على المعتمرين القادمين من دولة قطر.

وأوضحت الوزارة عبر تغريدة شاركتها حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مميزات فتح تأشيرة الزيارة للعمرة وغيرها للقطريين.

المميزات:

– السماح بالعمرة والسياحة والتنقل

– متعددة الدخول (أفراد ومجموعات)

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شروط مدة السريان:

– إقامة خليجية 3 أشهر على الأقل

– جواز سفر 6 أشهر على الأقل

طريقة إصدار التأشيرة:

– حجز موعد في مركز تأشيرة التابع للسفارة

– تسجيل البصمة مع الجواز الأصلي

قدوم القطريين والخليجيين

وبالأمس، أشار وزير الحج والعمرة د. توفيق الربيعة، إلى أن إجراءات قدوم القطريين خاصة والخليجيين عامة باتت في غاية اليُسر والسهولة، وذلك من خلال التسجيل المباشر ببطاقة الهوية الوطنية القطرية عبر منصة “نسك”.

وكذلك إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة، لتأدية مناسكهم بيسر وسهولة، مرحباً بالأخوة المقيمين في دولة قطر الراغبين في تأدية العمرة، وفق إجراءات ميسرة تقدمها منصة التأشيرات التابعة لوزارة الخارجية دون قيود على المهن.