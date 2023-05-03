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عاجل.. بشرى سارة بخصوص كود البناء وما يتعلق به من لوائح
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عاجل.. بشرى سارة بخصوص كود البناء وما يتعلق به من لوائح

عاجل.. بشرى سارة بخصوص كود البناء وما يتعلق به من لوائح

عاجل.. بشرى سارة بخصوص كود البناء وما يتعلق به من لوائح
٠٤:٠٤:٤٩ م، الأربعاء، ١٣ شوال ١٤٤٤ هجريا، ٠٣ مايو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أطلقت هيئة المهندسين بالتعاون مع الجهات المشاركة في اللجنة التنسيقية الدائمة لتطوير قطاع المقاولات الأدلة الاسترشادية لتعزيز جودة منظومة كود البناء.

وأوضحت أن هذه الأدلة تُعد ضمن مبادرات اللجنة تجاه تطوير قطار البناء والتشييد في المملكة.

إعداد الأدلة الاسترشادية بهذه الأهداف

وأضافت أنها عملت على إعداد الأدلة الاسترشادية بالتعاون مع جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مبيناً أن الأدلة الاسترشادية تهدف إلى:

1 –  تطوير أعمال الكود السعودي للمباني السكنية.

2 – حرص الهيئة على تقديم أفضل الممارسات والمعلومات التي من شأنها مساعدة أصحاب المكاتب والشركات الهندسية، وشركات المقاولات، والمفتشين والفاحصين مهنيًا للإسهام في تطوير أعمالهم الهندسية واستدامتها.

وبينت أن الأدلة الاسترشادية تحتوي على شروحات اللوائح والإجراءات المطلوبة بالإضافة إلى صور ورسومات توضيحية تتوافق مع الممارسات الهندسية.

المعرفة اللازمة بالإرشادات والأدلة

وتتضمن وحدات للقياس ومعادلات رياضية من أجل إثراء المستفيدين من مقدمي الخدمات والممارسين في هذه المجال بالمعرفة اللازمة والإرشاد، وتزويدهم بأدلةٍ.

تطبيق متطلبات كود البناء في المملكة

تتيح لهم جميع البيانات والإرشادات لدعم المستفيدين ورفع جاهزيتهم في تطبيق متطلبات كود البناء بالمملكة، مفيداً أن الهيئة تهدف من خلال هذه الأدلة إلى إنشاء مرجع أساسي يخدم هذا القطاع.

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ودعا المهندس العبداللطيف المكاتب والشركات الهندسية، وشركات المقاولات، والمفتشين والفاحصين للاطّلاع على الأدلة الاسترشادية والاستفادة من الخدمة عبر هذا الرابط.

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أخبار السعودية الأدلة الاسترشادية بشرى سارة قطاع المقاولات كود البناء \ منظومة كود البناء هيئة المهندسين

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