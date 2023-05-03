فتح مدارس للتعليم المستمر.. وهذه شروط القبول فيها

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التعليم المستمر هو توفير فرص التعليم النظامي وغير النظامي للمتعلمين الكبار، بهدف تطوير مهاراتهم القرائية والرقمية والمهنية وغيرها.

وعملت وزارة التعليم في وقت مبكر خارطة طريق واضحة لمكافحة الأمية الهجائية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث أسهمت تلك الخطط في الحد من الأمية وخفض نسبتها إلى 3.7 في المئة.

وفي هذا الإطار، حددت وزارة التعليم شروط وضوابط لقبول الطلاب والطالبات في مدارس التعليم المستمر.

وجاء ذلك بعد اعتماد الوزارة فتح مدارس وفصولاً للتعليم المستمر وفق الاحتياج والضوابط، بحسب صحيفة “عكاظ”.

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شروط القبول بمدارس وفصول التعليم المستمر

وتتضمن الشروط الآتي:

أن يُقبل الطالب والطالبة في مدارس التعليم المستمر ممن تجاوز عمره 11 سنة وثلاثة أشهر فأكثر

-يقبل الطالب السعودي أو من أم سعودية في مدارس التعليم المستمر بالمرحلة المتوسطة ممن تجاوز عمره 16 سنة فأكثر إذا كان حاصلاً على الشهادة الابتدائية أو ما يعادلها.

-أن يقبل الطالب أو الطالبة السعودية أو من أم سعودية في مدارس التعليم المستمر بالمرحلة الثانوية ممن تجاوز عمره 19 سنة فأكثر إذا كان حاصلاً على الشهادة المتوسطة أو ما يعادلها.

-يقبل طلاب وطالبات ذوو الاحتياجات الخاصة في مدارس التعليم المستمر بنفس الضوابط السابقة بعد مراجعة إدارة التربية الخاصة وإدارة التعليم المستمر لاستكمال إجراءات القبول نظامًا

-يقبل المنقطعون والمنقطعات الراغبون بالالتحاق بمدارس التعليم المستمر ولا يحملون وثائق دراسية بعد مراجعة إدارة الاختبارات والقبول.

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