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“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات

“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات

“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات
٠٦:٢٠:١٢ م، الثلاثاء، ٢٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ١١ أبريل ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

يعد “المضغوط” من أشهر الأطباق والوجبات السعودية المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

وفيما يلي مقاديره وطريقة تحضيره

المقادير

‏- 1 دجاج مقطع
‏- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع ومصفى
‏- 2 فص ثوم مفروم
‏- 2 طماطم مقطعة ارباع
‏- 1 جزر مبشور
‏- 1 بصل مفروم
‏- 1 عود قرفة
‏- 2 معلقة كبيرة سمن
‏- 1 معلقة كبيرة معجون طماطم
‏- 1 معلقة كبيرة ملح
‏- 1 معلقة صغيرة كاري
‏- ½ معلقة صغيرة كركم
‏- ½ معلقة صغيرة كمون
‏- ½ معلقة ضغيرة هيل مطحون
‏- ½ معلقة ضغيرة فلفل اسود

الطريقة

– سخني السمن في قدر على حرارة متوسطة.
– قلبي البصل والثوم لمدة دقيقتين.
– أضيفي الدجاج للقدر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر الدجاج قليلاً.
– أضيفي الطماطم الأرباع ومعجون الطماطم والجزر والفلفل الأسود والكاري والكمون والكركم وعود القرفة والهيل وحركي لمدة دقيقتين.
– أغمري القدر بالماء واتركيه حتى يغلي.
– غطي القدر واتركيه حتى ينضج الدجاج.
– أضيفي الأرز المصفى للقدر فوق المرق والدجاج واتركيه على النار حتى ينضج الأرز ويتشرب المرق.
– اسكبي في طبق كبير وزينيه بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة.

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أكلة اليوم السعودية المضغوط وجبة

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