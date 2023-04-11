“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات

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يعد “المضغوط” من أشهر الأطباق والوجبات السعودية المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص.

وفيما يلي مقاديره وطريقة تحضيره

المقادير

‏- 1 دجاج مقطع

‏- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع ومصفى

‏- 2 فص ثوم مفروم

‏- 2 طماطم مقطعة ارباع

‏- 1 جزر مبشور

‏- 1 بصل مفروم

‏- 1 عود قرفة

‏- 2 معلقة كبيرة سمن

‏- 1 معلقة كبيرة معجون طماطم

‏- 1 معلقة كبيرة ملح

‏- 1 معلقة صغيرة كاري

‏- ½ معلقة صغيرة كركم

‏- ½ معلقة صغيرة كمون

‏- ½ معلقة ضغيرة هيل مطحون

‏- ½ معلقة ضغيرة فلفل اسود

الطريقة

– سخني السمن في قدر على حرارة متوسطة.

– قلبي البصل والثوم لمدة دقيقتين.

– أضيفي الدجاج للقدر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر الدجاج قليلاً.

– أضيفي الطماطم الأرباع ومعجون الطماطم والجزر والفلفل الأسود والكاري والكمون والكركم وعود القرفة والهيل وحركي لمدة دقيقتين.

– أغمري القدر بالماء واتركيه حتى يغلي.

– غطي القدر واتركيه حتى ينضج الدجاج.

– أضيفي الأرز المصفى للقدر فوق المرق والدجاج واتركيه على النار حتى ينضج الأرز ويتشرب المرق.

– اسكبي في طبق كبير وزينيه بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة.

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