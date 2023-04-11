“أكلة اليوم”.. طريقة عمل “المضغوط” بأبسط الخطوات
تواصل – فريق التحرير:
يعد “المضغوط” من أشهر الأطباق والوجبات السعودية المميزة والمفضلة لدى الكثير من الأشخاص.
وفيما يلي مقاديره وطريقة تحضيره
المقادير
- 1 دجاج مقطع
- 2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع ومصفى
- 2 فص ثوم مفروم
- 2 طماطم مقطعة ارباع
- 1 جزر مبشور
- 1 بصل مفروم
- 1 عود قرفة
- 2 معلقة كبيرة سمن
- 1 معلقة كبيرة معجون طماطم
- 1 معلقة كبيرة ملح
- 1 معلقة صغيرة كاري
- ½ معلقة صغيرة كركم
- ½ معلقة صغيرة كمون
- ½ معلقة ضغيرة هيل مطحون
- ½ معلقة ضغيرة فلفل اسود
الطريقة
– سخني السمن في قدر على حرارة متوسطة.
– قلبي البصل والثوم لمدة دقيقتين.
– أضيفي الدجاج للقدر وقلبي لمدة 5 دقائق حتى يتحمر الدجاج قليلاً.
– أضيفي الطماطم الأرباع ومعجون الطماطم والجزر والفلفل الأسود والكاري والكمون والكركم وعود القرفة والهيل وحركي لمدة دقيقتين.
– أغمري القدر بالماء واتركيه حتى يغلي.
– غطي القدر واتركيه حتى ينضج الدجاج.
– أضيفي الأرز المصفى للقدر فوق المرق والدجاج واتركيه على النار حتى ينضج الأرز ويتشرب المرق.
– اسكبي في طبق كبير وزينيه بالمكسرات المحمصة حسب الرغبة.
اقرا أيضا:
أكلة اليوم.. إعداد طبق “الحنيني” بأبسط الطرق