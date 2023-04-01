“انحلال أخلاقي” يضرب جامعات دولية.. ممارسة الجنس في وضح النهار وعمليات غش واسعة

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نشرت صحف بريطانية مقطع فيديو لطالبين وهما يمارسان الجنس في وضح النهار داخل جامعة في كولومبيا.

ممارسة الجنس في الجامعة:

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جلس الطالب وزميلته في منطقة خارجية هادئة في إحدى الجامعات ومارسا الجنس دون اعتبار لأي شيء داخل الجامعة.

وأوضحت أنه تم تصوير الفتاة من قبل العديد من الطلاب الجامعيين الضاحكين، في مشهد بذيء، في بارانكويلا بكولومبيا.

ولم تصدر الجامعة بعد بيانًا حول المواجهة الجنسية في الجامعة، على الرغم من نتشار الفيديو كالنار في الهشيم وتحقيقه 174000 مشاهدة خلال ساعات.

الغش بجامعات بريطانيا:

وفي وقت سابق قدّر خبراء في بريطانيا أن نصف طلاب الجامعات من المحتمل أنهم يستخدمون روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” في الغش.

وحذّر الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي أوجد انتشاراً هائلاً للغش، ما يشكل تهديداً كبيراً لصدقية الأوساط الأكاديمية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مسؤولين في شركة “ميتاتالنت” للذكاء الاصطناعي: “نحن بالفعل في المرحلة التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي كتابة مشاريع كاملة”.

وأوضحوا أنه يمكن لأداة أخرى للذكاء الاصطناعي إعادة صياغتها لجعل الذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف.

كما تم التنويه إلى احتمال أن يكون نصف الطلاب يستخدمون الأداة لخداع النظام التعليمي في الامتحانات والمقالات.

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