السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ أبريل ٢٠٢٣ ميلادى
دراسة مذهلة: النباتات تصدر أصواتًا عند العطش
لأول مرة في تاريخها.. منع عقد القران داخل المساجد بدولة عربية
“انحلال أخلاقي” يضرب جامعات دولية.. ممارسة الجنس في وضح النهار وعمليات غش واسعة
رياح عاتية تتسبب في خروج قطارين عن مسارهما بدولة أوروبية
بعد ميسيسيبي.. 600 إصابة في إعصار “هائل ومدمر” بولاية أركنساس الأمريكية
في 31 ألف رحلة.. 1.9 مليون مستخدم لحافلات مكة خلال أسبوع

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

“انحلال أخلاقي” يضرب جامعات دولية.. ممارسة الجنس في وضح النهار وعمليات غش واسعة

“انحلال أخلاقي” يضرب جامعات دولية.. ممارسة الجنس في وضح النهار وعمليات غش واسعة

“انحلال أخلاقي” يضرب جامعات دولية.. ممارسة الجنس في وضح النهار وعمليات غش واسعة
٠٩:٤٢:٥٢ ص، السبت، ١٠ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ أبريل ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

نشرت صحف بريطانية مقطع فيديو لطالبين وهما يمارسان الجنس في وضح النهار داخل جامعة في كولومبيا.

ممارسة الجنس في الجامعة:

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إن الفيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث جلس الطالب وزميلته في منطقة خارجية هادئة في إحدى الجامعات ومارسا الجنس دون اعتبار لأي شيء داخل الجامعة.

وأوضحت أنه تم تصوير الفتاة من قبل العديد من الطلاب الجامعيين الضاحكين، في مشهد بذيء، في بارانكويلا بكولومبيا.

ولم تصدر الجامعة بعد بيانًا حول المواجهة الجنسية في الجامعة، على الرغم من نتشار الفيديو كالنار في الهشيم وتحقيقه 174000 مشاهدة خلال ساعات.

الغش بجامعات بريطانيا:

وفي وقت سابق قدّر خبراء في بريطانيا أن نصف طلاب الجامعات من المحتمل أنهم يستخدمون روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” في الغش.

وحذّر الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي أوجد انتشاراً هائلاً للغش، ما يشكل تهديداً كبيراً لصدقية الأوساط الأكاديمية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مسؤولين في شركة “ميتاتالنت” للذكاء الاصطناعي: “نحن بالفعل في المرحلة التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي كتابة مشاريع كاملة”.

وأوضحوا أنه يمكن لأداة أخرى للذكاء الاصطناعي إعادة صياغتها لجعل الذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف.

كما تم التنويه إلى احتمال أن يكون نصف الطلاب يستخدمون الأداة لخداع النظام التعليمي في الامتحانات والمقالات.

اقرأ أيضا:

تفاصيل مثيرة.. اعتقال “سفاح المساجد” في بريطانيا

الكلمات الدلالية:
الغش جامعات بريطانيا جامعة كولومبيا طالبين ممارسة الجنس وضح النهار

مواد ذات صلة

المزيد
5 مستويات للتقدير.. اليوم بدء تقييم الإداريين بـ “التعليم”

5 مستويات للتقدير.. اليوم بدء تقييم الإداريين بـ “التعليم”

٠٩:٤٢ ص، الأحد، ٢٩ يناير ٢٠٢٣
الكويت تبدأ حملة لإغاثة مسلمي الروهنجيا في ماليزيا

الكويت تبدأ حملة لإغاثة مسلمي الروهنجيا في ماليزيا

١١:٢٧ م، الأحد، ٣٠ أغسطس ٢٠١٥
قبل قليل.. إصابة شاب بطلق ناري وهروب الجاني بـ”تبوك”

قبل قليل.. إصابة شاب بطلق ناري وهروب الجاني بـ”تبوك”

١٢:٥٣ ص، الجمعة، ٢٧ فبراير ٢٠١٥
«موجة غضب» على «تويتر» ضد هاشتاق يطالب بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف

«موجة غضب» على «تويتر» ضد هاشتاق يطالب بإلغاء هيئة الأمر بالمعروف

٠٣:٥٤ م، الأثنين، ٢٥ مايو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *