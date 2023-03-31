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توضيح من حساب المواطن حول تأثير استقدام عمالة منزليه على الدعم
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توضيح من حساب المواطن حول تأثير استقدام عمالة منزليه على الدعم

توضيح من حساب المواطن حول تأثير استقدام عمالة منزليه على الدعم

توضيح من حساب المواطن حول تأثير استقدام عمالة منزليه على الدعم
١١:٣٢:٣٠ م، الجمعة، ٩ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

من الأسئلة الشائعة التي يستقبلها “حساب المواطن”، ما يتعلق منها باستقدام عمالة منزليه وما إذا كان ذلك يؤثر على استحقاق الدعم.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على سؤال بهذا الصدد: “وجود العمالة المنزلية لايؤثر على دعم حساب المواطن”.

وأضافت: “ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار “دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وتابعت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا)”.

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هل يمكن للمتقاعد الجمع بين دعم حساب المواطن ومعاش التأمينات الاجتماعية؟

قالت “خدمة العملاء” التابعة للتأمينات الاجتماعي في ردها على تساؤل بهذا الخصوص: “التسجيل في حساب المواطن لا يؤثر على صرف مستحقات المستفيد في نظام التأمينات الاجتماعية”.

وأضافت: “وفيما يخص التأثير على حساب المواطن خارج اختصاص التامينات، ويمكنك التواصل مع منصة حساب المواطن للاختصاص وإفادتك”.

هل “الضمان المطور” يؤثر على “حساب المواطن”؟

في إفادة سابقة، قال “حساب المواطن”، إن التسجيل في الضمان الاجتماعي لا يؤثر على استحقاق الدعم من البرنامج.

وأضافت “خدمة المستفيدين” ردًا على سؤال: “هل التأهيل في الضمان المطور يؤثر على حساب المواطن؟”، أن “برنامج حساب المواطن منفصل عن الضمان الاجتماعي ولا يؤثر عليه”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

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