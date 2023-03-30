ضبط 15 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بالصيد دون ترخيص في منطقتي مكة والمدينة

تواصل- واس:

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 15 مخالفًا لنظام البيئة، ارتكبوا مخالفة الصيد دون ترخيص في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحوزتهم 4 بنادق نارية، و3 بنادق هوائية، و694 ذخيرة، و48 طيرًا مصيدًا، وكائنان من نوع (ضب)، وتم تحريز المضبوطات وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.

العقوبة

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، العقيد عبدالرحمن العتيبي، أن عقوبة استخدام الأسلحة النارية غرامة (80) ألف ريال، فيما تبلغ عقوبة الصيد دون ترخيص غرامة (10) آلاف ريال.

وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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