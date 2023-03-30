بضوابط صحية.. 10 نصائح لصوم طفلك في رمضان

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مع بداية رمضان من كل عام، تستعد الأسر لتدريب أطفالها على الصيام، إما لساعات أو لأيام معدودة حتى يعتادوا عليه.

ويجب أن تتم عملية تدريب الأطفال على صيام رمضان بضوابط صحية معينة لكي لا يشعروا بالتعب، بحسب “سدرة للطب”.

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10 نصائح لصوم طفلك في رمضان

ونستعرض أهم النصائح التي يجب التعرّف عليها لضمان صوم آمن لطفلك في شهر رمضان المبارك:

1 – الصيام تدريجياً حتى يعتاد جسمه على البقاء لساعات طويلة دون طعام

2- الإفطار على التمر أو الماء.

3- تناول وجبة الإفطار ببطء وأخذ الوقت الكافي لمضغ الطعام جيداً.

4- تأكدوا من أن وجبات الطفل تشتمل على كل المجموعات الغذائية مثل الحبوب واللحوم والخضراوات والفواكه.

5- تشجيع الطفل على شرب الكثير من الماء بين وجبتي الإفطار والسحور (6- 8 أكواب).

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وجبة سحور غنية بالطاقة

6- إعداد وجبة سحور صحية غنية بالطاقة.

7- تجنب تناول الأطعمة المالحة والدهنية والوجبات السريعة والأطعمة الغنية بالسكر.

8- إيقاظ الطفل لتناول وجبة السحور لأن ذلك سيساعده على التركيز أثناء حضور الفصول الدراسية وطوال اليوم.

9- نوم الطفل 8 ساعات على الأقل خلال الليل، كما أن حصول الطفل على قيلولة أثناء النهار يمكن أن يساعده طوال اليوم.

10- اسمح لطفلك أن يفطر إذا شعر بالتعب أو بالدوار.

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