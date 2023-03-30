إزالة 107 مبان آيلة للسقوط بمحافظة القريات بالجوف

تواصل – واس:

أزالت أمانة منطقة الجوف ممثلة في بلدية محافظة القريات 107 من المباني الآيلة للسقوط في القريات، ضمن برنامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري.

استكمال إجراءات الإزالة

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الجوف عمر بن عبدالعزيز الحموان, أن أعمال الإزالة بدأت منذ منتصف العام الماضي، حيث تمت إزالة المباني المهجور والآيلة للسقوط بعد استكمال إجراءات الإزالة وتوقيع المحاضر المعدة لذلك من قبل اللجنة المختصة ولاتزال الأعمال مستمرة.

مراحل أعمال المباني

وأضاف أن أعمال إزالة المباني الآيلة للسقوط تشمل عدة مراحل تبدأ برصد وحصر المباني، ووضع الإنذارات، واشعارات المراجعة، ومن ثم فصل الخدمات، وتنفيذ أعمال الإزالة.

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إزالة مبان آيلة للسقوط في مكة المكرمة

معالجة التشوه البصري

أزالت بلدية مدركة، التابعة لمنطقة مكة المكرمة، في 21 من مارس الجاري، عددا من المباني الآيلة للسقوط في مواقع متفرقة ضمن نطاق البلدية.

وذكرت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم، عبر حسابها الرسمي على “تويتر” أن ذلك ضمن جهودها المستمرة في معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضاري وتحقيق جودة الحياة.