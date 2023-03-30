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وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات
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وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات

وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات

وظائف شاغرة بدارة الملك عبدالعزيز عبر جدارات
٠٦:٣٢:٠٥ ص، الخميس، ٨ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٣٠ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت دارة الملك عبدالعزيز توفر 14 وظيفة بالمراتب (الخامسة، السادسة) عبر (جدارات)، لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم الموظفين العام.

واشترطت دارة الملك عبدالعزيز أن يكون المتقدمين من المواطنين، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المراتب:

– المرتبة الخامسة.
– المرتبة السادسة.

الوظائف المتاحة:

– أمين مستودع.
– مفهرس.
– باحث تطوير إداري مساعد.
– ملاحظ أعمال تجليد.
– باحث إعلامي مساعد.
– فني مختبر (وظيفتان).
– مجلد.
– مساعد مراقب مالي.
– مسّاح جيوديسي
– باحث وثائق ومحفوظات ومخطوطات مساعد.
– مرمم وثائق ومخطوطات.
– باحث مكتبات مساعد.
– رسام خرائط.

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تعليمات عامة:

1-أن تكون الدرجة العلمية و التخصص مشمولة في الاعلان.
2- اجتياز الاختبار المهني (تقييم 1) المحدد للجامعيين (رجال ونساء) للمرتبة السادسة والسابعة والثامنة للمسميات التي تحددها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
3- قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على مؤهلات علمية من خارج المملكة.
4- الأولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ثم التخصصات التربوية.
نبذة عن دارة الملك عبدالعزيز:

– أنشئت دارة الملك عبد العزيز بموجب المرسوم الملكي ذي الرقم (م/45) في الخامس من شعبان عام 1392 هـ الموافق 1972، لخدمة تاريخ المملكة العربية السعودية وجغرافيتها وآدابها الفكرية والعمرانية خاصة، والجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام عامة، ولجمع المصادر التاريخية المتعددة من وثائق وغيرها مما له علاقة بالمملكة العربية السعودية وتصنيفها.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح حالياً وينتهي التقديم يوم الأربعاء بتاريخ 1444/09/14هـ الموافق 2023/04/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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جدارات دارة الملك عبدالعزيز وظائف وظائف شاغرة

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