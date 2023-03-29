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تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص قيمة دعم أبريل
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تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص قيمة دعم أبريل

تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص قيمة دعم أبريل

تنبيه عاجل من “حساب المواطن” بخصوص قيمة دعم أبريل
٠٣:٠٦:٠٢ م، الأربعاء، ٧ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٩ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر “حساب المواطن” توضيحًا بخصوص قيمة الدعم ونصيب الفرد من الدعم الشهري.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: “كم نصيب الفرد في حساب المواطن؟”.

وقالت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر”: “يتم توجيه الدعم للمستفيد الرئيسي (رب الاسرة ) ويصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم”.

وأضافت: “ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية (اضغط هنا).

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هل تؤثر مكافأة الطالب على حساب المواطن؟

قال “حساب المواطن” إنه يتعين إثبات المكافأة التي تمنح للطلاب أثناء التسجيل في البرنامج.

وأوضحت “خدمة المستفيدين”: “تعتبر مكافأة الطلاب من ضمن الدخل ولابد من الإفصاح عنها”.

وحددت الخطوات التي بتعين بها إثبات ذلك، وهي:

-اختيار الحالة الوظيفية (طالب)

-نوع الدخل (غير ذلك)

-مصدر الدخل “برنامج دعم حكومي”.

هل يؤثر “دعم ريف” على “حساب المواطن”؟

أجابت “خدمة المستفيدين” في حسابها الرسمي عبر موقع “تويتر”، بأن “دعم ريف لايؤثر على حساب المواطن، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الافصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

هل هناك تعارض بين برنامج “حافز” و”حساب المواطن”؟

قالت “خدمة المستفيدين”: “في حال وجود دخل للتابع من حافز لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل “غير ذلك” ومصدر الدخل ” مخصص من برنامج حافز” وسيتم احتسابه من ضمن الدخل”.

حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

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خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.

خطوات التعرف على الأهلية
يجب على المتقدم اتباع الخطوات التالية للتعرف على أهليته من عدمها:

-قم بالدخول على بوابة حساب المواطن الإلكترونية.

– قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

– تظهر لك القائمة الرئيسية التي تحتوي على عديد من الخيارات اضغط على اختيار “دراسة الأهلية”.

-بعد ذلك سوف تظهر لك نافذة تعرض لك نتيجة الأهلية الخاصة بك، و هل أنت مؤهل للحصول على حساب المواطن أم لا.

– في حال إذا كانت النتيجة هي أنك لست مؤهلا يمكنك تقديم طلب اعتراض على هذه النتيجة وسوف يتم النظر في الطلب من جديد في مدة تتراوح من شهر إلى شهرين.

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