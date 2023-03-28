مفاجأة.. الشرطة الأمريكية تعترف بأن الفتاة مطلقة النار على المدرسة “شاذة”

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اعترفت شرطة ولاية تينيسي الأمريكية، بأن الفتاة التي أطلقت النار في مدرسة، هي من فئة “الشواذ”، وأنها “متحولة جنسيا”.

قتلت 5 أشخاص

ووثق فيديو متداول عبر “تويتر”، أجاب المتحدث باسم الشرطة في ولاية تينيسي الأمريكية، عن سؤال وجه له عما إذا كانت مطلقة النار متحولة جنسيا، بأن “هذا صحيح”.

ودخلت أودري هيل، وعمرها 28 عاما، إلى مدرسة مسيحية خاصة في ناشفيل بولاية تنيسي الأمريكية، وأطلقت النار على العشرات، وتسببت في مقتل 5 أشخاص بينهم 3 أطفال.

اشتباك الشرطة مع مطلقة النار

من جانبه، قال دون أرون، المتحدث باسم شرطة ناشفيل، إنهم: بدأوا يتلقون بلاغات عن أحد يطلق النار عند مدرسة كوفينانت في الساعة 10:13 صباحا بالتوقيت المحلي، وسمع أفراد الشرطة دوي إطلاق نار قادم من الطابق الثاني للمدرسة، حسب “صدى البلد”.

وأورد أن مطلقة النار كانت تحمل على الأقل بندقيتين شبه آليتين ومسدسا.، فيما أطلق شرطيان كانا ضمن فريق مكون من خمسة أفراد، النار عليها، وماتت بحلول الساعة 10:27 صباحا بالتوقيت المحلي.

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حظر الأسلحة

وفي سياق متصل، صرح الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، إن إطلاق النار عند مدرسة في ناشفيل بولاية تنيسي، يؤكد الحاجة إلى تمرير حظر الأسلحة الهجومية.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي: “يجب على الكونجرس تمرير حظر الأسلحة الهجومية وخزائن الطلقات عالية السعة”.

أمر تنفيذي

وفي وقت سابق، أعلن بايدن عن أمر تنفيذي بشأن ضبط استخدام الأسلحة النارية، وسط تكرار حوادث إطلاق النار المميتة في البلاد في الآونة الأخيرة.

وقال: “سيبقي القانون، الأسلحة النارية، بعيدًا عن الأيدي الخطرة، ويتخذ كل إجراء قانوني للتحرك بالقرب من عمليات التحقق من الخلفية”.

مصرع 6 أشخاص

وتستمر حوادث إطلاق النار والجرائم العنصرية، تقض مضجع المجتمع الأمريكي، وفي فبراير الماضي، لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب آخرون في إطلاق نار عشوائي ببلدة بولاية مسيسبي.

إطلاق نار عشوائي

ونقلت “الشرق الأوسط”، عن وسائل إعلام أمريكية أن مسلحا أطلق النار بشكل عشوائي في بلدة صغيرة في ولاية مسيسبي، مما أسفر عن مقتل 6 أشخاص في 4 أماكن قبل أن يتم القبض عليه.

الحادث وقع في بلدة أركابوتلا الريفية

وأوضحت شرطة الولاية، أن الحادث وقع في بلدة أركابوتلا الريفية الصغيرة الواقعة بشمال ولاية مسيسبي على بعد نحو 60 كيلومترًا جنوبي ممفيس بولاية تينيسي.