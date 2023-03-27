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الأرقام تفضح بريطانيا.. نصف طلاب الجامعة يغشون رقميًا
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الأرقام تفضح بريطانيا.. نصف طلاب الجامعة يغشون رقميًا

الأرقام تفضح بريطانيا.. نصف طلاب الجامعة يغشون رقميًا

الأرقام تفضح بريطانيا.. نصف طلاب الجامعة يغشون رقميًا
٠٢:٥٨:٢١ ص، الثلاثاء، ٦ رمضان ١٤٤٤ هجريا، ٢٨ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

قدّر خبراء خبير في بريطانيا أن نصف طلاب الجامعات من المحتمل أنهم يستخدمون روبوت الدردشة “تشات جي بي تي” في الغش.

الغش في جامعات بريطانيا:

وحذّر الخبراء من أن الذكاء الاصطناعي أوجد انتشاراً هائلاً للغش، ما يشكل تهديداً كبيراً لصدقية الأوساط الأكاديمية.

ونقلت صحيفة ديلي ميل عن مسؤولين في شركة “ميتاتالنت” للذكاء الاصطناعي: “نحن بالفعل في المرحلة التي يمكن فيها للذكاء الاصطناعي كتابة مشاريع كاملة”.

وأوضحوا أنه يمكن لأداة أخرى للذكاء الاصطناعي إعادة صياغتها لجعل الذكاء الاصطناعي غير قابل للكشف.

كما تم التنويه إلى احتمال أن يكون نصف الطلاب يستخدمون الأداة لخداع النظام التعليمي في الامتحانات والمقالات.

تشات جي بي تي:

وتمكن “تشات جي بي تي- 4” من الحصول على علامة 90 % في عدد كبير من الاختبارات، بما في ذلك امتحان المحامين الأمريكي.

كما يكمن للروبوت الآلي كتابة مقالات شبيهة بالبشر حول أي موضوع في ثوان استجابة لطلب نصي بسيط من الطالب.

فحص شفوي للطلاب:

وأوضحت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن جامعات عدة في المملكة المتحدة تبنت فكرة إخضاع الطلبة لفحص شفوي بشأن الموضوعات التي يدرسونها، في حال ثارت شكوك حول لجوئهم إلى الغش باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

وقالت إن الجامعات أضحت تكافح لمواجهة تنامي قدرات أدوات الذكاء الاصطناعي إلى حد كتابة إجابات ذات جودة تكفي للنجاح في الاختبارات.

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الكلمات الدلالية:
التعليم الجامعي الغش في التعليم بريطانيا لندن

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